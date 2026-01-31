工人放養5黑狗、追人狂吠 遭勸還嗆住戶

狗群時常在附近道路追車、追人，甚至半夜狂吠。（圖／東森新聞）





高雄楠梓一名工人在工地內收養了一群流浪狗，但這群狗狗都是放養，導致狗群時常在附近道路追車、追人，甚至半夜狂吠，搞得周邊鄰居不得安寧。日前有住戶跟工人苦勸，工人還跑進大樓大廳對著管理員叫罵，讓住戶忍無可忍，將他的行為PO網。這名工人的妻子回應，狗狗只是想找人玩，不會咬人，但警方表示，這種行為已經觸法。

大樓住戶：「走開，走開！」大樓住戶牽狗散步，突然衝出一群黑狗，讓住戶快嚇壞。

拍影片的民眾跺腳威嚇，才把狗群嚇走，但這種情況不只發生一次。兩個小孩走在人行道上，被黑狗嚇到不斷後退，愣了一下後拔腿狂奔，狗狗看到小孩逃跑，也加速追上去。

廣告 廣告

不然就是孕婦出門，就被狗群包圍，根本進退兩難，而旁邊路過的白髮男就是飼主，看狗狗騷擾路人，卻完全沒有出手制止。

大樓住戶：「他們不只會追狗，還會追車子，還會追人，他是養5隻，啊之前都半夜時間2、3點一直吠，一直吠，吼，都吵到沒辦法睡覺。」

飼主不僅沒有盡到管理責任，被住戶勸說，還跑到大樓大廳嗆聲，只見他大搖大擺走進來，對著兩名管理員指指點點，態度強硬，他的小黑狗也都沒牽繩，在旁邊跑來跑去。

大樓住戶：「我們只是給他講說，你不要牽狗在這邊，進來裡面，不行，一直吵架，我在樓上都有聽到。」

事發地位在高雄楠梓，大學二十一路附近。31號上午，動保處也到場會勘，而這群黑狗的飼主，是周邊建案的工人。

工寮裡面全是黑狗，每一隻都有繫項圈。飼主的妻子表示，這些狗本來都是流浪狗，追車追人純粹是貪玩。

飼主妻子：「牠們小時候都是這場地活動，你這樣子一下子限制牠們，牠們也不高興啊。」

依造社維法，縱容動物驚嚇他人，可開罰1萬2千元，而且萬一狗狗亂跑害人受傷，飼主也須負連帶責任。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

影／體驗一日家犬！浪汪11秒回頭眼神 讓700萬人看哭了

獨家／藍寶堅尼雞遭浪犬咬死 飼主控愛媽餵浪犬導致

未牽繩比特犬狂咬浪浪 竟是飼主訓練攻擊性

