工人斷指骨頭外露 皮瓣重建手術救回免截骨

患者梁先生(左)左手食指斷指，骨科醫師呂俊寬童年時右手食指也發生同樣意外，都經皮瓣重建手術保留手指功能。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄鳳山50歲梁先生上月初在自行保養車輛時，誤觸運轉中機件導致左手食指遭切斷，末端指節骨頭外露；就醫急診時，巧遇骨科醫師呂俊寬童年時右手食指也曾發生同樣意外，當時靠著皮瓣重建手術救回，讓呂俊寬的手還能進行精細的骨科手術，梁先生接受相同手術，避免截骨還能保留指關節的功能。

高雄杏永醫院骨科醫師呂俊寬表示，自己在小學二年級時，因好奇把手伸進甘蔗機，導致食指被絞斷，當時醫師原建議截掉末端指節，所幸家人改帶到長庚醫院，接受了交指皮瓣重建手術，讓他完整保留手指功能，如今才能靈活進行各項骨科及外科手術。

廣告 廣告

呂俊寬指出，梁先生就醫時，食指的指腹已缺少軟組織覆蓋、骨頭外露，若依傳統方式治療，必須切除外露骨頭並縮短手指，使皮膚能完整縫合，這樣的處置會犧牲手指末端關節，未來無法如常彎曲、抓握，功能大幅受限，事實上，手指保留越長，功能越好。

交指皮瓣重建手術是利用鄰近手指的健康皮膚與血液供應，重新建立完整覆蓋組織，以保留指骨與關節活動度。呂俊寬說，手術過程是取梁先生左手中指上層的皮瓣和軟組織覆蓋到遭切斷的食指指腹部位，經顯微手術縫合，再取手臂內側的皮膚修復中指被取用的部位，術後至今1個多月，目前梁先生手指恢復良好，並開心表示，「當時看到醫生也這樣會好，就更放心讓他做手術」，想不到不用到大醫院，也能救回手指。

骨科醫師呂俊寬說明梁先生的左食指骨頭術前、術後一樣長，不用截骨也能救回。(記者許麗娟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

健康網》餐後血糖飆怎麼辦？ 營養師推薦3個好習慣

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力

