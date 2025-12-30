工人清果渣手掌捲入機器手指截肢告公司 法官認8成責任在己

黃姓作業員清除果渣手掌被機器捲入手指慘遭截肢，屏東地院判黃男與公司都有過失，但黃男要負主要責任。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓工廠作業員在進行果渣清除工作時左手掌不慎被榨汁機器捲入，導致部份手指必須截肢，黃男認為公司未作好防護措施，提告求償346萬多元，屏東地院審理後，認為雙方都有過失，黃男要為自己的傷勢負起8成責任，判決該公司及負責人、工廠管理人應連帶賠償黃男47萬多元，可上訴。

黃男在一家常溫公司屏東廠擔任作業員，他在清除果渣時左手掌不慎被榨汁機器捲入受重傷，導部份手指必須截肢，黃男認為公司未在機器適當位置裝設緊急停止鍵，也未實施職前相關訓練，違反職業安全衛生法，提告向公司及相關負責人求償醫療費、精神撫慰金及勞動力減損共346萬多元。

該公司則強調，該榨汁機滾輪已設置可掀開式護罩，並貼有警告標示，亦有設置緊急停止按鈕，足以避免操作人員受傷風險，並未違反職業安全衛生法。

屏東地院調查，該公司因未於榨汁機上設置使勞工易於操縱的緊急制動裝置，而遭勞動部處分，且未對新僱勞工實施一般安全衛生教育訓練，被勞動部限期改善，但黃男未在停機狀態下，無視機台上警語及圖示貿然將左手伸入榨汁機滾輪轉動區內，應負80%過失責任，扣除已領取的失能給付後，黃男得向所屬公司、公司負責人及工廠管理人請求連帶賠償47萬多元。

