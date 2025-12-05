工人清槽突被炸飛慘死！槽底竟藏「撒旦之母」 摩擦一下就爆

（社會中心／綜合報導）桃園市大園區一間鐵工廠今年發生爆炸工安意外，64歲宋姓工人受雇清理儲槽底部結晶物時突然爆炸，被當場炸飛、後腦著地，送醫不治。事後多個單位聯合勘驗，確認槽內結晶竟是俗稱「撒旦之母」的高威力爆炸物三過氧化三丙酮（TATP），被視為國內首起與TATP有關的職災案例。

圖／桃園市鐵工廠今年發生爆炸工安意外，確認槽內結晶竟是俗稱「撒旦之母」的高威力爆炸物。（桃園市消防局提供）

這起事故發生在9月10日上午9時許，地點位於桃園市大園區五青路一帶的鐵工廠內，一座約2層樓高的化學儲存槽需要清洗與改裝，宋男在負責人指示下進入廠區作業。當時他發現槽底殘留不明結晶，遂攀爬鋁梯，手持加裝金屬桿的長型掃把，從儲槽上方往下清掃，不料過程中結晶疑似因與金屬摩擦產生火花與熱能，瞬間引爆。強大衝擊波將宋男當場炸飛，後腦重摔在地，頭部破裂、身體多處受傷，救護人員到場時已OHCA，送醫仍不幸身亡。

廣告 廣告

事後桃園市消防局、警察局及勞動檢查處聯合調查，確認這座儲槽是鐵工廠承接他公司委託，負責清洗與改裝的廢液桶槽，原先標示為貯存異丙醇使用。案發時槽內已無異丙醇液體殘留，但底部仍堆積少量結晶物。相關單位採樣送驗後，警方刑事鑑識中心與刑事局再三檢驗，均確認結晶為三過氧化三丙酮TATP。

圖／「撒旦之母」爆炸威力驚人，工廠內可見四散的碎片。（桃園市勞檢處提供）

桃園市警察局說明，這次驗出的TATP並非有人刻意合成，而是桶槽內異丙酮溶液長時間存放、老化並接觸空氣後，在自然情況下逐漸形成高敏感性的TATP結晶。警方並引用國際化學安全案例指出，國外曾有研究刊登於《ACS Chemical Health & Safety》，記錄2-丙醇在長期存放下意外生成TATP的狀況，顯示類似風險在國際上早有警訊。

TATP被稱為「撒旦之母」或「窮人炸彈」，屬高度敏感的有機過氧化物，僅輕微摩擦、碰撞或溫度變化就可能引爆，過去曾多次被用於倫敦地鐵爆炸案、巴黎恐攻與布魯塞爾連環爆炸等國際恐怖攻擊，被各國列為高度管制物質。

針對這起職災，桃園市勞檢處已對鐵工廠開出停工處分，要求全面檢討清洗與化學槽處理流程，強化危險物辨識與作業安全，並將職災檢查報告送交勞動部職業安全衛生署審閱備查，待完成改善與復工程序後，方可恢復運作。同時也轉介專案服務員關懷宋男家屬，協助追蹤後續補償與法律責任進度。警方則已依過失致死方向偵辦，將相關責任人員移送桃園地檢署偵查。

更多引新聞報導

婚變協商落幕？粿粿傳付百萬贍養費 特別要求范姜「別再咬王子」

子女捲霸凌風波 賴瑞隆鞠躬認疏於教養：沒教好孩子我很自責

