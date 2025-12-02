工人無防護坐木材吊掛而下 屏東工地遭停工

吊車持續移動，目視高度至少3層樓高，驚人的是吊車上頭除了木材板模還有一名工人，身上沒有任何安全配備只靠雙手拉住吊繩，接近地面時還搖晃板模的動作，讓目擊民眾質疑太過危險，拍攝影片放上社群網站。

非當事工地工人認為，「什麼時候會滑掉我們不了解，所以說基本上吊掛的東西不能坐人，你要載人你就是要有安全措施，所以那個太離譜。」

勞動部南區職災中心2日上午前往勞檢，吊車已經不在現場。初步調查事發在11月27日，當時板模拆除後要清運，板模負責廠商請來吊車搬運高處卸下的板模，卻違規讓沒有任何安全設備的工人坐在上頭，因為屬於重大缺失已要求現場停工。

勞動部南區職安中心技正林春陽說明，「除了吊掛物品人員不可以在下方以外，更甚者人員當然不可以坐在上面，這個是一個相當危險的作業。」

工地工作人員回應，「因為那天我們在忙別處，那邊他們自己在吊東西，我們不知道，因為他們吊好的時候通知我們要拍照要退場了，他們吊得過程中我們可能在那邊忙，所以我們沒來看，他們後來就說東西吊好了。」

根據了解工地為屏東縣熱帶農業特色產業園區開發工程，南區職災中心表示，這行為至少違反人員使用不合格搭乘設備等2項職安法，影片以及工地現場發現的缺失都會予以處分，最高可罰30萬元。

