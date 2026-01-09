工人獨行恍神 見警急丟菸彈......被驗出含毒

查獲依託咪酯菸彈(毛重5.68公克)。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕四十九歲王姓工人，前日下午行經台北市南港區街頭時，因為精神恍惚且形跡可疑，引起巡邏員警注意。王男看見警察靠近，神色緊張地從口袋掏出一顆電子菸彈丟向路邊水溝蓋企圖湮滅證據，隨即被眼尖員警發現並制止。警方當場檢測確認菸彈含有二級毒品「依託咪酯」成分，全案依毒品罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

警方調查，王男有竊盜及毒品前科，前日員警在南港路三段四十七巷與昆陽街六十巷口執行巡邏勤務時，發現獨自在人行道上行走的王男眼神渙散、神情怪異，於是主動上前關切。王男發現員警靠近後，突然做出大幅度的丟棄動作，將左側口袋內的一顆菸彈甩向路邊水溝旁，以為能瞞天過海，沒想到過程全被員警看在眼底。

員警立刻攔下王男並撿回該顆菸彈，經過初步檢測，該顆菸彈毛重五點六八公克，呈現第二級毒品依託咪酯(Etomidate)陽性反應。王男眼見事跡敗露，只好坦承這顆俗稱「喪屍菸彈」的物品，是日前以三千元價格向友人購買供自己吸食，警方隨即依毒品現行犯將他逮捕，並查扣手機一支。

南港分局分局長許城銘呼籲，依託咪酯已正式列管為第二級毒品，吸食後會導致精神恍惚、肌肉扭動甚至失去意識，對身心健康與公共安全危害極大，民眾切勿因為好奇或是想紓壓而觸法。警方將持續強化街頭巡邏與緝毒力道，全力打擊毒品犯罪，守護市民的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

