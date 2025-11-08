工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬
大陸中心／游舒婷報導
中國一名男子買了一間房子要當婚房，未料卻在裝潢時發生工人觸電過世的意外，新房瞬間變成凶宅，該名男子憤而向裝潢公司提告並求償，案件在近期終於落幕，法院判決裝潢公司需賠償屋主人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。
根據陸媒報導，這起事件發生於2023年5月，王男與一家裝潢公司簽訂合約，進行新房裝潢作業。然而，裝潢公司將防水工程分包給另一公司，由范姓工人等三人施工，范男獨自在浴室趕工進行防水作業時，不幸意外觸電身亡。
突如其來的死亡事故讓王男難以接受，儘管房屋主體結構和功能完好，但他認為屋內曾發生命案，未來無論是出租或出售，都可能被視為「凶宅」，導致房價下跌，因此要求裝潢公司賠償。在多次協商未果後，王男決定提告，要求裝潢公司賠償房屋貶值損失人民幣44萬元（約新台幣198萬元），並追加人民幣5萬元精神損害賠償。
法院審理後認為，房屋的價值不僅僅取決於其使用功能，社會觀感和居住環境也重要影響因素，法院認為，根據一般社會認知和生活經驗法則，房屋內若發生非自然死亡事件，確實符合「凶宅」定義，可推定將導致房屋市場價值存在一定的貶值和損失。
不過，對於王男提出的精神損害賠償請求，法院認為王男的人身權益並未受到直接侵害，且房屋雖具有個人情感意義，但尚未達到法律規定「具有人身意義之特定物」的標準，因此不予支持。最終，法院綜合考量後，判決裝潢公司須賠償王男人民幣5萬元作為房價損失。
