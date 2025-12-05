工人遇職災失明控公司倉促和解 工程公司：該員未繫安全帶、補償均備妥

【警政時報 崔兆慧報導】新竹縣竹北市義隆城電子園區建案今年 9 月發生一起嚴重工安意外，66 歲許姓電焊工自 17 樓墜落受傷失明。許先生事後控訴，工作近半年卻未被公司加保勞工職災保險，直到受傷當天才補保，且出院隔日回診時被要求簽署多份文件，其中一份為「一次性和解書」。對此，公司回應否認刻意隱瞞和解內容，並強調意外發生是因許姓工人未依規定繫安全帶，且公司已承擔醫療費用與相關補償。

許姓電焊工於9月9日工作時不慎墜落，造成頭部受傷、右眼失明，如今頭部仍有手術傷疤。（記者翻攝）

許先生表示，他受僱於高雄一間工程公司，長期於大型建案擔任電焊工。進入竹北工地後已工作將近半年。9月9日施作工程時，不慎從17樓墜落至16樓，頭部撞擊鋼筋，導致頭骨破裂、右眼失明及右半邊神經受損。

廣告 廣告

但許先生事後發現，到職之後公司未替他申請加入勞工職災保險，一直到 9 月 9 日意外當天，公司才匆忙替他補辦保險。許男質疑，雇主違反《勞工職業災害保險及保護法》「到職即加保」規定。

許姓電焊工質疑工程公司未依規定加保勞工職災保險，直至意外當天才加保。（記者翻攝）

他並指出，9 月 27 日出院隔日回診時，公司以「協助申請補貼」為由拿出多份文件要他簽名，他因視力受損、身體虛弱未能逐一詳閱，事後才發現其中一份為和解書。

該和解書載明，以每日 1,250 元、共 53 天計算，補貼總額約6萬餘元，並視為雙方一次完結。許男強調，過去一期三個月收入可達四十多萬元，如今右眼失明、右半身麻痺，已無法再從事高風險作業，公司卻以遠低於損害程度的金額要求和解。

工程公司提出以每日 1,250 元、共 53 天計算，總額補貼約6萬餘元和解。（記者翻攝）

面對指控，工程公司則回應，意外發生當天，許男「未依規定繫安全帶」，且現場每日皆有安全宣導，公司也曾提醒多次。公司強調：「這是個人行為造成的意外。」

公司也指出，事故後公司第一時間協助送醫，並支付相關醫療費用，工程公司與鋼構公司均有包紅包慰問，甚至工地領班個人也自掏腰包包給許男。公司強調，資方願意負擔住院期間薪資，和解金額原已談妥，但對方後續以「金額太少」為由不願面談，使公司難以處理後續事宜。

公司表示，已經提出勞資爭議調解並送交保險申請，希望由第三方釐清責任，也強調，所有補貼、醫療費及薪資都已準備好，只需對方提供帳戶即可匯款。

工程公司提出對話紀錄，強調已積極表示賠償意願。（記者翻攝）

而針對事後補保及和解書爭議，新竹縣政府勞工處表示已受理本案勞資糾紛，後續將通知雙方到場調解，釐清雇主是否確實違反強制加保規定、和解過程是否存在資訊不對等，並審酌勞工傷勢與雇主補償內容是否相符。而若確認雇主未依規定加保，勞保局也將依法裁處。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光