工人遭鋼筋刺傷控公司未通報 中市府：違職安法最重可罰30萬

週末大型機具仍持續動工，一旁還有工人準備將碎石塊裝進太空包，這裡是台中市政府正在進行的柳川水環境改善計畫第3期工程，不過其中一名工人出面指控，他上個月29日在工地內不慎摔進水坑，臀部被鋼筋刺傷，工地主任卻阻止他打電話叫救護車送醫，也未依規通報職災。

受傷勞工費先生表示，「鋼筋插進去臀部，因為跌進去一定會被鋼筋插進去，不然怎麼可能青蛙裝會破掉？我同事就擋我，裡面的主任也擋我，擋我說如果叫救護車，工程一定會停工的。」

廣告 廣告

費先生說，11月受雇人力公司擔任臨時工到柳川工地工作，但受傷後工程公司就將他辭退，他12月1日到勞保局查詢，才發現人力公司未替他投保勞保。不過人力公司解釋，有替費先生投保勞工職業災害險。

人力公司負責人廖小姐說明，「有跟他投保職業災害險，所以他就職這段時間有保，有受傷這件事情我們不知道，他的工地那邊是叫他不要再去那個工地，所以他也沒有來我們這邊報到了。」

台中市勞檢處長邱怡川指出，「該案雇主未依規定通報職災，勞工局勞檢處將派員實施職業災害檢查。」

勞檢處表示，若有發現違反《職業安全衛生法》將裁處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並要求停工改善。

勞工局則表示，就算是一天的臨時工，雇主也必須投保勞健保，除非已領取老年給付或65歲前無勞保紀錄，此案將移請勞動部勞保局以及衛福部健保局釐清裁處，維護勞工權益。