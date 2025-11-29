工人騎車買午餐這原因被盤查 竟驗出毒駕！同事等不到便當也傻眼
【記者江孟謙／新北報導】新北市淡水區一名50歲陳姓男子，日前因騎車搖晃、違規，引起巡邏警注意，經盤查後發現他身上持有2組安非他命吸食器；警方進一步使用毒品唾液快篩，結果也呈現陽性反應，隨即將他逮捕並扣車，全案依毒品及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。
本案發生於26日中午12時許，淡水警分局員警於自強路巡邏時，發現陳男騎車違規且形跡可疑，因此上前攔查。期間，陳男從隨身包包裡緊握右拳頭，遲遲不肯鬆開，員警察覺有異，大聲喝斥要求張開手，陳男才勉強攤開掌心，赫然見到裡頭捏著一組安非他命吸食器。
警方在搜索陳男身上，又查獲第二組吸食器，現場初步檢驗吸食器呈現安非他命陽性反應，此時警方拿出唾液毒品快篩試劑，果然查到陳男毒駕。
據了解，陳男在淡北道路工地擔任交通指揮員，當天原本只是中午替同事購買便當與飲料，卻因毒駕遭員警攔查，無法順利將餐點送回工地，宛如「你的餐點在路上，但外送員被警察抓走了」的戲劇情節，接到通知的同事到場時一陣錯愕，只能先將餐點領走，陳男則被警方帶返派出所偵辦。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產
陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了
獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元
其他人也在看
幫買便當違規被攔驗出毒駕…同事得知錯愕「餐點在路上，外送員被警抓」
新北市一名陳姓工人（50歲），日前騎車外出幫同事購買便當，卻因「1原因」讓巡邏警員查覺有異，隨即將人攔查下來，結果發現陳男身上持有2組安非他命吸食器，經進一步使用毒品唾液快篩後，確認陳男毒駕，當場將人逮捕。陳男同事接到通知後，非常錯愕，只能前往現場將餐點領走。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「趙露思哥哥」台上被強吻！恐怖畫面全放送 網嚇瘋：詭異的像AI
29歲男星馬伯騫曾在陸劇《偷偷藏不住》飾演趙露思哥哥「桑延」，兄妹倆在劇中相愛相殺，深受許多觀眾喜愛。事實上，馬伯騫過去曾參加選秀節目《明日之子》，最後獲得亞軍，近年他也繼續朝著音樂領域發展，沒想到馬伯騫29日演出時，竟突然被一名女粉絲強吻，突如其來的意外讓馬伯騫當場愣住。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
雲林男在阿布達比遭扣留！妻續遊土耳其挨轟 本人親回應了
律師林智群日前在社群平台發文，質疑陳妻在丈夫於阿布達比被捕後仍前往土耳其旅遊，質疑「老公看起來像消耗品嗎？」他指出，依阿布達比當地法律，要委任律師必須由配偶或家人親自簽署，外交人員無法代為處理，因此外交部能做的只有通知家屬前往當地委任律師。他也提到，陳妻...CTWANT ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 8 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 14 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 14 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 10 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 19 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉
香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 20 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
為1萬修車費！新竹城隍廟前砍17歲少年 警逮8人
新竹市 / 綜合報導 昨(29)日晚上，新竹城隍廟前一家小吃店竟然發生當眾砍人案！根據了解，陳姓主嫌因為不滿在小吃店打工的17歲少年 向他借機車卻發生車禍，於是索討1萬多元的修車費，但少年遲遲不給 ，就夥同其他7名親友前往討債尋仇，過程中嫌犯持利器，把少年砍成重傷後逃逸，警方獲報後火速在4小時內，將涉案8人全數查緝到案。小吃店家VS.救護人員說：「他的膝蓋好像...(膝蓋嗎)。」救護人員到場緊急將滿身是血的17歲少年包紮治療，救護人員VS.遭砍少年說：「好沒關係，撐一下，來。」地上殘留斑斑血跡，救護人員小心翼翼將少年抬上長背板，因為他被人砍傷，而事發地點竟然是在新竹市熱鬧的城隍廟前小吃店。附近攤商說：「就砰砰砰，然後大家就往外跑啊。」昨日晚上9點多，當時好幾名惡煞站在廟口前交頭接耳，沒多久他們便惡狠狠地往裡頭走， 原來在小吃店打工的孫姓少年 向陳姓主嫌借機車 ， 結果發生車禍 被索取1萬1元的修車費 卻遲遲不給 。 陳姓主嫌心生不滿烙來弟弟與朋友 ， 總共8人到小吃店討債 ， 過程中雙方一言不合 ， 幾名惡煞徒手暴力毆打 ， 陳姓嫌犯更是手持利器往死裡砍 ， 眼看少年傷勢嚴重 ， 8名嫌犯馬上閃人開車逃逸 ，回到現場空無一人，餐桌上的碗筷菜單衛生紙還有抹布全都撒落一地凌亂不堪，假日遊客眾多的城隍廟，嫌犯竟敢在眾目睽睽下發生濺血衝突，也讓目擊民眾嚇壞了。新竹市第一警分局偵查隊長張勝雄說：「於4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，全案依殺人未遂，妨礙秩序等罪，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」根據了解，孫姓男子近期才開始回到小吃店上班，沒想到就被砍傷，幸好送醫後沒有生命危險，警方調查嫌犯沒有幫派背景也沒涉犯其他案件，至於少年為何會欠下1萬元債務，以及嫌犯犯案動機等細節，警方還要抽絲剝繭調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前