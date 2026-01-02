工人「0防護上陣」半空狂晃！勞檢沒過最高罰30萬

生活中心／李汶臻報導

有桃園民眾在2025年跨年夜12月31日當天發現，自家附近工地上的一座近10層樓高的塔吊吊臂上，竟有一個人影在上面「零裝備」攀走。塔吊工人0防護在高空狂晃的震撼畫面，隨後被轉貼至社群，引發網友們熱議。相關畫面也驚動桃園市勞動處，派員前往實施勞動檢查後確認違規，最重恐開罰新台幣30萬元。





有片／塔吊工人「0防護上陣」半空狂晃流出！一低頭「離地10樓」鋼筋全插滿

塔吊工人0護具攀走，超震撼狂晃片流出。（圖／翻攝畫面）





據《社會事新聞影音》PO出的影片畫面可見，桃園區大興西路三段一處正在興建的大樓工程的工地上空，有一位頭戴安全帽、但全身護具裝備0上陣的工人，攀走在約10層樓高的橘色塔吊吊臂上。鏡頭拉遠，半空懸吊的吊臂下方，插滿密密麻麻的鋼筋和鷹架。

懸吊的吊臂下方，插滿密密麻麻的鋼筋。（圖／翻攝畫面）





震撼畫面在網路上引發熱議，勞檢處事後接獲通報並到場實施檢查，並確認存在違規行徑、將依法開罰。據《TVBS新聞網》報導，針對有關桃園區某處工地2025年12月31日，有工人未有防護設備在塔吊吊臂上行走一事，勞動檢查處營造業科科長魏光甫回應稱，當局派員前往實施勞檢。而依職業安全衛生設施規則第281條規定「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」，確定該工地違反相關規定，依法可處新臺幣3萬至30萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護勞工職場安全。

