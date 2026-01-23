工作不滿意度飆升！23萬勞工對現況失望 人事考核、薪資成痛點

據勞動部調查指出，民國114年有23萬餘名（3.1％）勞工對工作不滿意、創下近年新高，最不滿意的為人事考核升遷制度、工資等為多。（示意圖／報系資料照）

據勞動部調查指出，民國114年有23萬餘名（3.1％）勞工對工作不滿意、創下近年新高，最不滿意的為人事考核升遷制度、工資等為多，最多勞工則對「薪資或福利不符期望」，加班的勞工中有15％勞工為了賺加班費而加班、也是近年新高。

調查顯示，84.2％勞工對工作時數希望維持目前工作時數，但也有4.6％勞工希望增加工作時數，主要原因以「希望多賺加班費」占2.3％最高，

調查發現，5％勞工（約38萬名勞工）目前有兼職（差），主要原因為「須多份工作收入才能應付生活開銷」及「想要增加收入以提高生活品質」。

