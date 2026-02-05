工作人員搞烏龍！六福莊急尋人：快來免費住黃金套房

生活中心／游舒婷報導

你的名字裡有「驫」（ㄅ一ㄠ）嗎？如果是的話，關西六福莊在找你！關西六福莊發布貼文指出，前幾天接到有客人要訂房，結果工作人員弄錯優惠規則，導致沒有接受這名客人的預訂，讓小編發文緊急尋人，呼叫客人來入住黃金套房。

名字有三個馬，就能免費入住黃金套房。（圖／取自六福莊臉書）

關西六福莊2月推出優惠，名字中只要有馬，根據多寡會有不同的優惠內容，其中姓名中有「三隻馬」的享有免費招待入住「黃金套房」的資格。

六福莊的小編在臉書表示，前幾天有客人致電訂房，因為名字中有「驫」，因此想使用「三隻馬」的優惠，但小編弄錯規定，以為「名字每個字」都要有，因此沒有接受客人預訂黃金套房。小編趕緊尋人，呼叫有符合規定的人來用相關優惠。

根據官網資訊，這次六福莊的馬年優惠只要「名中帶馬」如：馬、馮、駱、駿、騏、驊、騫、驍...等就有相關優惠，詳細資訊為：

1.姓名含「一隻馬」加馬送：斑馬生態體驗 或 河馬生態遊程2人次

2.姓名含「兩隻馬」美味送：斑馬或河馬生態體驗2人次＋風味晚餐2客

3.姓名含「三隻馬」尊榮送：免費招待入住「黃金套房」一晚！（雙人入住含活力早餐與六福村入園手環，每日限量招待1間）

六福莊提醒，這次優惠的活動期間是2026年2月1日到4月30日，農曆春節期間不適用，訂房方式限關西六福莊官網、電話、信件直客訂房全系列專案適用，入住時需出示身分證件核對，想用「三隻馬」優惠的記得提前7天電話預約，每日限一間。

