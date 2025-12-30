工作人員曝曹西平「私下一面」 只是客串也超敬業

宋偉恩、本本30日為《百分之一相對論》做宣傳，特地到北投中興新村的密室逃脫試玩，找來了《叫我驅魔男神》的印度男星Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）和《三個傻瓜》製片 Gayathiri Guliani（Gia）一去體驗。而節目的製作人郭彥伶聊到30日傳出過世的曹西平，「10年前因為《甘味人生》聯繫過曹大哥，他非常親切。」

製作人郭彥伶。（圖／小娛樂）

資深製作人郭建宏的女兒郭彥伶提到，10年前曾因戲劇《甘味人生》打電話給曹西平，邀請對方客串八點檔，她提到對方非常親切，印象非常深刻對方跟她聊了很多，「一般資深的前輩未必會分享這麼多！」一早起來看到消息讓她非常震驚。而郭建宏和曹西平也是老友，同樣感到相當難過。

談及在遊戲中的表現，探員本本與粉絲一起體驗最新關卡〈時空旅者的詭局〉「建議觀眾朋友可以在看完節目後來體驗，有我們所有單元故事的畫面出現！」本本還説在闖關時一直聽見隔壁的宋偉恩一直大叫。

宋偉恩、本本體驗密室逃脫。（圖／小娛樂）

宋偉恩自爆在翻找屍體的環節嚇破膽，「怎麼會想到有這麼恐怖又衝擊的畫面在這麼狹窄的空間？又很怕屍體突然動起來，還好沒有，不然我真的會逃走。」Arjan覺得這個實境節目很特別，卻也和自己演出的電影《叫我驅魔男神》有許多相似之處，「電影和節目一樣都有恐怖驚悚和歡樂搞笑的成分。」Gia則認為電影和節目想傳達的內涵有驚人的相似，「我們都想傳達給觀眾，要去面對那些未知恐懼的勇氣，不論來的是好人、壞人或是惡魔，我們都要勇於對抗自己的心魔。」他們也邀請節目的製作人和探員一起去看電影，電影將於12月31日正式上映。