工作出包被冷凍卻「連續加薪3次」！他傻眼：另類管理方式？ 過來人曝職場真相

許多人都希望可以找到「錢多事少離家近」的工作，然而無所事事卻接連被加薪也讓人擔心「可能是陷阱」，就有一名網友自曝他過去因工作失誤而被主管冷凍，每次來到公司上班幾乎無事可做，卻1年內連續加薪3次，讓他困惑又焦慮，陷入「想離職卻找不到更高薪工作」的兩難，讓PO文曝光後頓時引發網友兩極熱議。

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「被主管冷凍卻一直被加薪」的文章表示，他目前任職於一間非常具有發展性的公司，然而1年多前卻在工作上不斷出包，結果被主管冷凍，手上被交付的工作越來越少，如今幾乎沒再被指派新工作：「看到同事忙得要死心裡很難受，想當然我也開啟了求職網物色新工作，雖然也有拿到幾個Offer，但薪資頂多跟現職差不多水準。」

只是讓原PO感到詭異的是，這段時間他被連續加薪3次，為此不解直呼：「我完全不懂主管在想什麼，這是一種另類的管理方式嗎？還是主管在挖坑給我？」原PO表示，雖然對於加薪感到開心，但工作上沒有發揮的機會其實也頗為難受，如今雖然害怕被突然資遣，又因找不到比現職更好薪水的公司，再加上身上還有房貸、車貸等經濟壓力，讓他陷入無法離職的兩難狀態：「請問我該怎麼做比較好？」

PO文曝光後頓時引起兩極熱議，認為原PO可以心安理得地接受加薪：「可以舒服過日子不香嗎？人生不是只有工作」、「不用想太多，有能力的人不怕沒工作，他冷凍你，你就想辦法自己充實自己，這世界又不是只為了工作而工作」、「那是兩回事，出包是工作問題，調薪是制度福利問題，我手下也出錯但那是看我要如何處理，但公司給予固定調薪和特殊調整 ，我部門的該給的福利還是要給，和我喜不喜歡他出不出錯沒關係」、「繼續呆著，愛情都是金錢堆積出來的，相信我繼續呆著，錯過了就再也找不到了！」

不過也有網友認為，若待在這樣的環境太久，非但可能會被架空，也可能出現怠惰心態，因此還是需要增進自身能力：「就是架空你，養爛你的能力，金手銬很危險」、「能被加薪、提高月薪是好事，外跳很好談，但同事間週報進度就會很尷尬，手頭沒東西可以報，外跳你也要交代專案績效，真的要靠自己學習跟充實履歷」、「利用上班時間精進自己，讓自己保持高薪水程度 ， 就不怕被裁了」、「就是一起吃大鍋飯，不給你也不行，這是份好工作，有讓你犯錯的空間，好好趁這個時間補強專業的不足，不要再想東想西，讓自己的價值早日發揮出來。」



