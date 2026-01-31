工作半小時就神遊？醫揭「腦霧」根源不是大腦…是腸道

營養功能醫學專家劉博仁指出，現代人普遍出現的「腦霧」現象，根源往往在腸道而非大腦。腸道與大腦透過「腸腦軸」進行24小時通訊，當腸道發炎時會引發連鎖反應影響專注力。

現代人普遍出現的「腦霧」現象，根源往往在腸道而非大腦。（示意圖／Pixabay）

劉博仁在診間常遇到患者反映，明明沒熬夜卻工作不到半小時就無法專注，記憶力明顯衰退。根據2025年1月發表於《Nutrients》期刊的最新綜述研究《Gut over Mind》，科學家已證實「腸發炎」與「腦功能下降」之間存在密切連結。

當腸道因飲食不當、慢性過敏或壓力產生慢性發炎時，會引發連鎖反應。首先是腸漏症，腸壁細胞間的緊密連接鬆動，導致細菌碎片如LPS脂多醣滲入血液。接著免疫系統釋放大量促發炎細胞激素如IL-6，這些發炎因子穿透血腦屏障進入大腦，啟動微膠質細胞。

當腸道因飲食不當、慢性過敏或壓力產生慢性發炎時，會引發連鎖反應。（圖／Photo AC）

劉博仁解釋，一旦微膠質細胞被過度活化，大腦就會陷入「微火」狀態。這種神經發炎會干擾神經傳導物質的平衡，讓人感到反應遲鈍、無法專注。在功能醫學的視角中，慢性食物過敏是引發腸道發炎最常見的推手。劉博仁指出，當長期攝取身體無法耐受的食物，常見如麩質、乳製品、過度加工的添加物，腸道黏膜就會處於持續交戰狀態，導致腸壁反覆受損。

劉博仁建議從生活形態進行全方位修復。在營養與飲食方面，建議進行為期21天的排除飲食法，暫時避開麩質、乳製品及加工糖。同時攝取大量植化素如藍莓、深綠色蔬菜，以及Omega-3脂肪酸如深海魚類、亞麻仁油。2025年的研究強調，特定菌株如Bifidobacterium longum能透過分泌短鏈脂肪酸直接修復腸壁。

大腦有一套獨特的廢物清理系統「膠淋巴系統」，只有在深層睡眠時才會高效運作。（示意圖／123RF）

在睡眠修復方面，劉博仁說明大腦有一套獨特的廢物清理系統「膠淋巴系統」，只有在深層睡眠時才會高效運作，清除大腦中的發炎蛋白代謝物。運動方面，當進行中等強度的有氧運動如快走、慢跑時，身體會分泌腦衍生神經滋養因子BDNF，能修復受損的神經連結。

劉博仁也提醒，長期的皮質醇過高會直接破壞腸壁屏障。他建議每天練習10分鐘腹式呼吸，能有效刺激迷走神經，傳遞安全與放鬆的訊號給腸道。透過精準的營養、規避過敏原、高質量的睡眠與運動，每個人都有能力找回清澈、專注且高效的大腦狀態。

