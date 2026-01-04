工作只是為了賺錢？專家：其實你每天都在用時間定義人生

【健康醫療網／編輯部整理】我常聽人說：「我必須找到自己。」其實，他們真正的意思是：「我必須成就自己。」人生是一場永無止境的創造體驗，我們每時每刻都在透過所做的每一個決定來塑造自己。

這就是為什麼你為自己選擇的工作，對個人的價值感和幸福感如此重要。無論你多麼相信工作只是為了賺錢，你的工作塑造了你是誰，因為那是你投入時間的所在。

經濟安全與對未知的恐懼 讓人困在不快樂裡

任何工作過的人都會遇到這種情況。即使你討厭這份工作，並與之保持距離，你仍是在透過抗拒它來定義自己。你把時間投入工作中，就是把你的意識賦予在工作之上。工作也會反過來，用其所呈現的現實來充斥你的生活。

許多人忽視了這個事實。他們選擇一份職業，要不是這工作能振奮人心，就是能賺很多錢，正是因為這份工作在他們的心中占有某種重要地位。他們全心投入工作，卻漸漸發現自己焦躁不安，感到空虛。他們必須花在工作上的時間開始變得沉重，很快地就感到受困與束縛。他們成了美國哲學作家梭羅所說的「默默過著絕望人生的一群人」—沒有成就感、不快樂，也不知道該做什麼。然而，經濟保障的誘惑和對未知的恐懼，阻礙了他們採取行動去改變人生，反而把最好的精力都花在為了維持現狀找理由，或者在工作之外尋找一些希望能找到人生意義的活動。

你做得越多 就越成為那樣的人

但這些努力永遠不可能帶給你真正的成功。我們所做的事決定了我是誰，做得越多，就越會成為那樣的人。唯一的出路是改變我們的生活，或改變對人生的期望。如果降低期望，就是在扼殺自己的夢想，而一個沒有夢想的人，早已半死不活。

所以你需要謹慎選擇你的工作。你需要超越名望、金錢和魅力等外在的衡量標準，去審視你每天、每小時、每分鐘都在做什麼，看看你如何度過你的時間，而這是否真是你想要的。時間或許不是衡量工作價值的標準，卻是你體驗工作的方式。

把工作視為「志業」替你的人生發聲

你需要做的是把工作視為一種「志業」（vocation）。這個詞聽起來可能有些正式，但其中蘊含著智慧。它源自於拉丁文，意思是「召喚」（calling），而「召喚」又源自於「聲音」（voice）一詞。這些語源點出了工作的真正本質。工作應該是某種召喚你去做的事，是你想做的事，同時應該要能表達你是誰，以及你想對世界說的話。

所以，真正的志業不僅會召喚你去實踐，也讓你的人生得以「說話」。這與單純為了用勞動力換取金錢的工作非常不同，也與僅僅因為受到認可而代表的專業截然不同。

別讓工作定義了自我價值 人生可以不只一種職業也不只一條路

志業是你覺得不得不做的事，或至少是能讓你感到充滿意義的事。你選擇以此為志業，是因為能讓你用生命來表達，而不是因為能帶給你多少金錢，或是能讓你如何表現自己。最重要的是，能讓你去愛。

然而，一個人一生中可以同時從事兩份、三份甚至更多的職業。沒有理由不能放棄一份已不再適合自己的工作，轉而去探索未知的世界，去尋找更貼近內心的志業。這其中固然有風險，有損失，甚至可能會過上一段匱乏的日子。如果你曾讓工作定義了你的自我價值感，甚至還可能會面臨身分認同的危機。但再多的安全感，也不值得用來交換那種被日復一日的例行公事束縛、夢想早已死去的人生所帶來的痛苦。

