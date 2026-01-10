工作坊玻璃門爆裂碎一地 幸未營業無人受傷

台北市 / 綜合報導

台北市天母一家設計工作坊，8日業者開門時，發現玻璃大門爆裂，碎片散落一地！這裡平常有不少孩童來上課，對面也有一所小學，好險當下非營業時間鐵門緊閉，沒造成人員受傷。專家解釋，這種玻璃比較厚，內外膨脹的差異更大，日夜溫差大，確實有爆裂風險。

整片落地窗只剩框架，玻璃全碎成小塊散落一地，店家一大早看到這慘狀，還以為被砸店錯愕又傻眼，兒童設計工作坊創辦人Juliette說：「鐵捲門打開的時候，就剛好太陽一照進來，想說(地上)怎麼變成冰原，就整地都是玻璃。」

業者無奈發文，明明下班前鐵門有關好，隔天一早怎會變成這樣，記者蔡銍湣說：「事發地點就在國小對面，當時店家的玻璃像這樣整片碎裂，幸好當時是深夜(夜間)，沒有波及到學童。」

事發地點是一家設計工作坊，平常不少學生會來上課，好險意外發生在非營業時間，沒造成人員受傷，兒童設計工作坊創辦人Juliette說：「剛好店內也沒有學生，然後是晚上也沒有工作人員，所以就是一切是，就是一場驚喜這樣而已。」

之前在新竹也發生類似案例，女子一拉玻璃門整面瞬間碎裂，時間也是寒冷的冬天，以這幾天的氣溫來看，8日白天台北天母最高約15度，到了夜間最低剩下9.7度，室外溫度已達寒流等級，室內相對暖和的情況下，疑似溫差大玻璃因此撐不住。

理化老師張丕白說：「尤其是這種比較厚的玻璃，尤其是強化玻璃厚度很高的話，內外的膨脹差異更大，所以那個溫度(影響)更容易破裂。」工作坊已經請廠商估價更換，初估損失上萬元，自我安慰年關將近碎碎平安，雖然傷了荷包好險沒受傷。

