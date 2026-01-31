工作壓力大也會變同志？馬國部長語出驚人 網酸：全辦公室都該出櫃了

國際中心／程正邦報導

馬拉西亞宗教事務部長哈山語出驚人：「工作壓力大也會變同志。」網酸：全辦公室都該出櫃了。（圖／翻攝自X平台 @DailyExpress_MY）

關於性取向（LGBTQ+）的成因，學界多年來持續探索基因、心理與環境的關聯，然而馬來西亞一名政府高官近日的說法卻在社群媒體炸開了鍋。該國宗教事務部長在一份國會書面回覆中聲稱，「職場壓力」可能是促成個人表現出同性戀行為的誘因之一，此番言論隨即遭到網友鋪天蓋地的調侃與質疑。

台灣同志大遊行吸引不少國外多元性別人士盛裝參與，有如國際派對。(圖／記者陳弋攝影)

國會質詢引發熱議：部長引用 2017 年研究

綜合外媒報導，這場爭議始於國會議員西蒂·再拉（Siti Zailah Mohd Yusoff）的質詢，她要求政府針對馬國境內 LGBTQ+ 族群的增加趨勢提供數據與成因分析。

對此，馬來西亞宗教事務部長哈山（Zulkifli Hasan）透過書面答詢回覆，引用了一項 2017 年的舊研究，列舉出數項可能導致個人轉向 LGBTQ+ 行為的因素，包含：

* 職場心理負擔： 工作環境帶來的巨大壓力。

* 社會環境影響： 外部同儕或文化的薰陶。

* 宗教薰修不足： 對信仰的實踐程度不夠。

儘管哈山部長在回覆中坦言，政府目前並沒有針對 LGBTQ+ 人口的官方統計數據，但「壓力致同」的邏輯已讓輿論失焦。

總統賴清德2023年當選民進黨主席，率綠營參與同志大遊行。（資料照）

網友毒舌嘲諷：我打拚 20 年竟然「還沒變」？

部長的言論在馬來西亞及國際社群媒體上引發熱烈討論，多數網友對此感到荒謬並紛紛留言自嘲：「如果這套理論成立，我看全世界的上班族現在應該全都是同志了吧？」、「我想跟我老公確認一下，我們在職場打拚了 25 年，是不是早就變成同志，只是兩個人都還沒發現？」、「以後關心同事壓力大不大，是不是要改問：『兄弟，你最近感覺變 Gay 了嗎？』」

專家分析：成因解釋與信仰政治的拉鋸

在馬來西亞，同性戀行為依然面臨嚴峻的法律與宗教規範，官方立場往往傾向將 LGBTQ+ 視為可透過教育或宗教引導改善的「行為問題」。目前心理學界普遍認為，性取向與職場壓力的相關性缺乏直接因果證明，部長所引用的研究是否經過同儕審查，或是否對「行為」與「本質」產生混淆，仍存在高度爭議。

