工作壓力大會讓身體慢性發炎、增罹癌風險！3招紓壓、抗發炎
職場過勞壓力太大，小心身體會慢性發炎！醫師指出，長期處於高壓環境，身體壓力系統會無法取得平衡，進而引發慢性發炎，不僅會造成心血管疾病、三高、憂鬱等問題，甚至也與癌症息息相關，堪稱「萬病之源」。
長期上班壓力大會讓身體慢性發炎
初日診所家醫科醫師魏士航表示，上班族壓力大又無法調適，會讓身體慢性發炎，出現疲勞、身體老是不舒服等壓力系統失衡表現。身體初期面對壓力時，會分泌壓力荷爾蒙皮質醇，幫助身體應對緊急危機，但這種機制適合短期作用，卻不適合長期運作。
持續的高壓環境會導致皮質醇分泌模式改變，魏士航解釋，皮質醇能調控免疫系統，類似內生類固醇。但當身體長期分泌皮質醇，細胞對皮質醇的反應會變差，導致皮質醇變少，形成「扁平的皮質醇壓力曲線」，身體也就無法調控免疫，進而出現慢性發炎。
看更多：頭痛眩暈小心過勞！加班超過這時數恐過勞 5大警訊必知
慢性發炎影響全身健康
慢性發炎不僅與心血管疾病有關，還會導致三高問題和代謝症候群。魏士航表示，慢性發炎還與腦部健康息息相關，可能引發情緒問題、憂鬱甚至失智症，長期發炎狀態也被證實與癌症發生有關聯，可以說「慢性發炎是疾病根源」。
蘿蔔山藥鮮魚盅幫身體掃毒
有人說「離職治百病」，但無法離職卻壓力好大，該怎麼做才能避免身體慢性發炎？健康主廚潘瑋翔推薦使用白蘿蔔、鮮魚等食材，做成「蘿蔔山藥鮮魚盅」料理，幫助平穩心情，幫全身大掃毒！以下是詳細食材與作法：
食材（2人份）
白肉魚片150g、白蘿蔔200g、山藥100g、洋蔥半顆切絲、地瓜50g、蔥白50g、薑泥少許、蒜頭3瓣拍碎、水1000ml、鹽適量、青蔥絲少許裝飾、魚卵少許。
作法
白蘿蔔去皮挖空成盅形，其餘蘿蔔切碎，蘿蔔盅內部撒少許鹽，蒸熟備用。
蘿蔔碎、洋蔥、山藥、地瓜、蔥白、蒜頭一起以高湯燉煮熟透。
白肉魚片用少許鹽和薑泥醃漬。
將步驟2的湯品攪打成漿湯並調味。
魚片放入鍋中煎熟，填入蘿蔔盅當中。
再填入山藥地瓜湯，放上青蔥絲與魚卵即可。
看更多：上班族紓壓法寶！必學藏傳太極、無腦殭屍操 快速放鬆身心
冷靜茶緩解上班憤怒情緒
中醫師沈瑞斌說明，職場工作難免會有情緒波動，造成身體慢性發炎，而料理當中的白蘿蔔、鮮魚湯可以幫身體大掃除，除此之外也很推薦大家來一杯「冷靜茶」，緩解上班憤怒情緒，避免傷害心腦，維持心情平穩。
首先準備蜂蜜適量、茯苓0.5錢、淡竹葉0.5錢、甘草1錢、白茅0.5錢、魚腥草0.5錢泡茶飲用。沈瑞斌說明，淡竹葉是清心火藥材，茯苓則有凝神、健脾胃作用，魚腥草除了能抑制病毒外，也可清熱解毒，排出身體的濕熱、濕毒。
除此之外，白茅根則有止血、清心效果，也可以拿來解酒毒，而甘草可以解壓，也能緩解憂鬱情緒！沈瑞斌說，清心茶重點就是清火氣，當火氣一降，情緒自然疏通，慢性發炎就會減少。
上班超煩？無聲散步放鬆心情
除了靠飲食抗發炎外，歐美正流行的「無聲散步」也是非常不錯的紓壓方法。神經外科主任顏君霖表示，無聲散步為減法概念，建議散步時放下耳機、手機等3C產品，以摒除雜念、放空方式，到公園、山上、林道等慢慢走路，幫身體產生有氧效果，並適度放鬆心情。
看更多：上班族壓力大 腸胃、中風、癌症風險升！紓壓1運動必學
◎ 諮詢專家／魏士航醫師．沈瑞斌中醫師．潘瑋翔主廚
想擁有潘迎紫、高金素梅凍齡體態？2招練肩頸防臉垮 維持年輕線條
地瓜葉這樣煮更好吃！「無水料理」祕訣大公開 地瓜葉又脆嫩又營養
防跌這樣做！3招練肌力、反應力 快學扭傷急救SOP
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
