工作壓力太大會變gay？ 大馬宗教部長：壓力可能促成LGBT行為

工作壓力可能讓人變成同性戀？大馬部長一番話引發熱議。（示意圖，Pixabay）

LGBT同性性取向的原因有許多討論，最近馬來西亞宗教事務部長這番言論卻引發議論，他引用一份2017年的研究表示，工作相關的壓力、社會影響、宗教實踐不足，都可能促成LGBT相關行為，此一言論引發熱議。

綜合外媒報導，馬來西亞國會議員Siti Zailah Mohd Yusoff詢問馬來西亞的LGBT相關議題與統計數據，問導致馬來西亞LGBT趨勢增加的原因為何？

宗教事務部長哈山（Zulkifli Hasan）透過書面國會答詢回復，引用2017年的一份研究指出，包括社會影響、性經驗、工作壓力等個人因素，綜合下來可能會促成LGBT的行為發展。不過他也坦言，政府沒有LGBT人口的官方統計數據。

但這番言論已經引發網路熱議與嘲諷，「工作壓力會讓你變成同志？」「照這個邏輯，我很驚訝整個辦公室現在還沒有全部變成同志。」還有人笑說：「也許得有人告訴我和我老公，我們打拚了25年，可能早就『變成同志』了，只是自己還不知道。」「如果我想確認同事是不是壓力太大，我是不是該問：『bro，你是gay嗎？』」

