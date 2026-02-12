工作壓力山大？光寶員工全裸逛大廳 全場驚呆

圖為光寶中和廠大廳，非事發地大廳。（圖／下載自光寶臉書專頁）

公司大廳成天體營？近日社群軟體瘋傳一段影片，有一名男性在熙來攘往的大廳全裸「逛大街」，鏡頭一轉帶到LiteOn的Logo，原來事件發生在光寶。光寶內部已經公告，光寶高雄廠發生員工的「健康突發事件」，這名員工已經由家屬陪同返家，並安排醫療照護。

台灣科技大廠都積極照顧員工身體、心靈健康，可是，每個員工面對職場工作壓力的應對能力不同，有人靠追劇、爆食、亂買、看短影音等方式紓壓，但也有諸如偷拍女性裙底風光等用影響善良風俗的方式面對壓力。

社群軟體瘋傳的短片顯示，有一名男性員工只穿一雙黑色球鞋、額頭戴著口罩，一絲不掛在大廳「溜鳥」、四處張望，當時大廳人來人往、有男有女，看到他正面風景的人大多一臉驚訝、眼神表現出不解，不過沒有人驚慌失措，這名員工曾作勢將口罩戴回正常位置但不到一秒便作罷，最後消失在大廳的另一隅，櫃檯人員、警衛在影片中沒有直接介入。

光寶內部傳出，這位公開露鳥的員工，是因為遭到主管責備、心理承受不住而有此行為。光寶內部也公告，這是同仁的健康突發事件，光寶於第一時間介入處理，這名員工已經由家屬陪同返家，也已安排醫療照護，光寶希望員工避免私下議論受影響的員工、提供空間與尊重。



