工作壓力山大？光寶員工全裸逛大廳 全場驚呆
公司大廳成天體營？近日社群軟體瘋傳一段影片，有一名男性在熙來攘往的大廳全裸「逛大街」，鏡頭一轉帶到LiteOn的Logo，原來事件發生在光寶。光寶內部已經公告，光寶高雄廠發生員工的「健康突發事件」，這名員工已經由家屬陪同返家，並安排醫療照護。
台灣科技大廠都積極照顧員工身體、心靈健康，可是，每個員工面對職場工作壓力的應對能力不同，有人靠追劇、爆食、亂買、看短影音等方式紓壓，但也有諸如偷拍女性裙底風光等用影響善良風俗的方式面對壓力。
社群軟體瘋傳的短片顯示，有一名男性員工只穿一雙黑色球鞋、額頭戴著口罩，一絲不掛在大廳「溜鳥」、四處張望，當時大廳人來人往、有男有女，看到他正面風景的人大多一臉驚訝、眼神表現出不解，不過沒有人驚慌失措，這名員工曾作勢將口罩戴回正常位置但不到一秒便作罷，最後消失在大廳的另一隅，櫃檯人員、警衛在影片中沒有直接介入。
光寶內部傳出，這位公開露鳥的員工，是因為遭到主管責備、心理承受不住而有此行為。光寶內部也公告，這是同仁的健康突發事件，光寶於第一時間介入處理，這名員工已經由家屬陪同返家，也已安排醫療照護，光寶希望員工避免私下議論受影響的員工、提供空間與尊重。
更多鏡報報導
獨家／16兆元大單分食有望？光寶打入甲骨文AI伺服器供應鏈
搶攻北美邊緣AI與5G商機 光寶宣布每股54元公開收購宇智網通至少兩成股權
AI需求撐盤不敵PC淡季 光寶科1月營收月減5.3％、年增16％
不是拍電影！義8歹徒偽裝警察封鎖國道 搶運鈔車爆破太驚悚
其他人也在看
英業達推員工持股計劃！一比一提撥 市價五折樂當股東
光寶4年前推出員工持股信託制度獲得成效後，為了留才、招財，英業達今日也宣布推出員工持股信託計劃，以信託基金方式為員工購買英業達股票。英業達表示，此舉是等同於為員工加薪儲蓄、累積退休金，更等於是「邀請員工從『受僱者』轉化為『夥伴』」。
財部：公股銀加強關懷中小微企業 已完成逾25萬家
（中央社記者呂晏慈台北12日電）為加強關懷中小微企業，財政部督導各公股銀行自今年1月21日起，以親訪或電訪等多元方式主動關懷中小微企業客戶；據統計，截至2月11日，優先關懷對象共2687家、自主關懷對象共25萬1382家，均已全數完成。
一卡打盡！瞄準年前採購需求 滙豐信用卡優惠齊發
農曆新年腳步將至，看準年前採購與春節出遊需求，滙豐銀行於2026年第一季推出多項信用卡優惠活動，涵蓋居家3C、生活用品、海外旅遊與生鮮外送，協助卡友在忙碌的年節前夕，以更彈性、更有效率地消費與行程安排，更從容完成採購與出遊計畫，為新的一年做好準備。
川普貿易協議誰賺誰虧？《經濟學人》：大國有籌碼，小國讓步多
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導《經濟學人》（TheEconomist）報導，美國總統川普已簽署5項互惠貿易協議及十多項框架協議，但目前尚無任何協議獲國會批准，...
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
皮膚萬用神藥爆紅 醫師示警「雙面刃」：恐令皮膚變薄
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導近日「美康」乳膏在社群平台Threads引發討論，不少網友因為「一抹見效」將其封為「皮膚萬用神藥」，甚至主動向醫師指名...