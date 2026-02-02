工作太累會變同志？馬國部長遭轟：性別歧視

國際中心／楊佩怡報導

馬來西亞首相署（宗教事務）部長祖基菲里（Zulkifli Mohamad Al-Bakri）近日在國會的一份書面答覆中，將工作壓力與社會因素與「LGBTQ」（泛指各種同志族群）畫上等號，此番言論立刻在馬來西亞國內引發激烈爭論，並遭到人權團體與網友的猛烈抨擊。





馬國部長將LGBTQ 身份（同志）視為工作壓力所產生的性別認同。（圖／翻攝自X＠DrZulkifliHasan）

馬國部長引用研究：工作壓力會表現出「同志行為」

根據《印度今日》等外媒報導，祖基菲里在回覆國會提問時，引用了一項 2017 年的研究（Sulaiman et al.），指出多種因素可能影響個人參與LGBTQ相關行為。他在回覆中表示：「研究強調，社會影響、性經驗、工作壓力以及其他個人環境因素的結合，可能促成了LGBTQ 相關行為的發展」。這番將性傾向或性別認同歸因於「壓力」的說法，被批評者認為缺乏科學根據且帶有偏見。

馬國政府坦言：缺乏 LGBTQ 族群正式統計數據

這起爭議源於國會議員西蒂·再拉（Siti Zailah Mohd Yusoff）的提問。她要求政府提供馬來西亞LGBTQ問題趨勢的最新數據，包括年齡、族群分布以及導致個案增加的主要因素。對此，祖基菲里坦承，政府目前並沒有關於國內LGBTQ 人口規模的官方正式統計數據，並表示：「目前對於馬來西亞LGBTQ 人數的全面性數據依然非常有限」。

馬國部長不僅稱工作壓力導致出現LGBTQ行為，甚至強調拒絕將LGBTQ正常化。（圖／此圖為AI生成示意圖）





重申拒絕將LGBTQ「正常化」

面對網路上排山倒海的批評，指責祖基菲里將LGBTQ 身份描繪成受壓迫或社會壓力的產物，紛紛開嗆「照這個邏輯，我真驚訝我們辦公室居然還沒全是同性戀」、「我知道這是在引戰，但考慮到我壓力很大而且是雙性戀，他們這番話確實有點戳到我痛處了」、「既然這位部長看起來沒有變成同性戀，那麼他是不是沒有在國會裡努力工作」、「為了少工作點時間，我會接受並支持這項研究」、「他根本是近親仇外心理、種族主義、部落主義、性別歧視一樣，愚蠢至極」。

祖基菲里隨後發表聲明辯解，認為其言論被斷章取義；他呼籲公眾在下結論前應進行查證，並邀請國會議員與大眾查看他在國會提供的完整書面答覆。然而，他也再度重申了馬來西亞政府的一貫立場：「首相署（宗教事務）拒絕將LGBTQ正常化，因為這違反了宗教、道德和社會價值觀」。

社會兩極反應：汙名化 vs. 保守價值

這起事件再次揭示了馬來西亞政府在處理多元性別議題上的保守態度。批評者認為，這類言論不僅加深了對 LGBTQ族群的汙名化，更可能助長歧視與社會排擠。支持者則主張，部長的發言符合馬來西亞保守的社會框架與宗教原則。在缺乏全面官方數據的情況下，馬來西亞政府對LGBTQ 議題的處理方式，預計將持續受到國際社會與國內人權組織的嚴厲審視。









