工作安全向下扎根 南市消防局辦理外勤幹部職安訓練

臺南市消防局為強化第一線工作安全意識，分三梯次舉辦丙、丁種安全衛生業務主管訓練。翻攝畫面





為強化第一線消防人員的工作安全意識，臺南市政府消防局辦理丙、丁種安全衛生業務主管訓練，針對各救災救護大隊及分隊外勤幹部進行系統化職業安全教育，全局共有7個大隊、53個分隊，計90人次參與訓練。

消防局指出，丙、丁種安全衛生業務主管訓練屬於我國職業安全衛生制度中的基礎管理訓練，依法為一般事業單位負責人或指定人員須完成的課程。本次訓練委託嘉南藥理大學辦理，由該校職業安全衛生系專業師資授課，課程內容涵蓋職場風險管理概念、相關法規制度，以及實際工安案例解析，協助外勤幹部從管理角度理解並落實工作安全。

消防局表示，訓練自11月19日起分三梯次舉辦，從消防工作中具高度危險性，從救災、救護到訓練勤務，皆潛藏不同風險，透過系統化職安教育，能協助幹部在日常勤務中辨識風險、建立防護機制，進一步將安全管理觀念向下延伸至各分隊基層同仁。

臺南市長黃偉哲指出，提升消防人員安全意識，是市府推動友善職場的重要一環。市府除持續強化消防工作安全衛生體系，也同步加速汰換消防車輛及個人防護裝備，將「安全」視為公共行政推動的前提，成為消防同仁最堅實的後盾。

消防局長李明峯表示，此次訓練不僅是法定課程，更展現消防局落實職安文化的決心。局內也補助相關證照測驗費用，鼓勵同仁將訓練成果轉化為專業證照，未來這批具備安全衛生專業知識的幹部，將成為單位內的種子人員，持續在第一線推動高標準的安全管理，確保勤務執行過程兼顧效率與安全。

