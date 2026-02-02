工作家庭小孩忙翻了 媽媽Apple偷閒靠《皇者天下》

撰文者/Apple 圖片/Apple

我是 Apple，目前是一名 Show Girl，也正在嘗試往主持這條路慢慢前進。工作之外，我還有一個很重要的身分——我是媽媽。生活其實一直都很滿，一邊是工作上的舞台、活動現場、鏡頭前的自己；另一邊，是回到家後要照顧小孩、陪她吃飯、玩耍、睡覺的日常。

工作家庭小孩忙翻了 Apple偷閒靠《皇者天下》。Apple提供

平常我很喜歡在 IG 分享生活，不管是工作花絮、親子時光，還是一些小小的幸福瞬間。因為我一直覺得，生活不一定要很盛大，但一定要被好好記錄。

去年 12 月底，我和家人一起去了韓國。那是一次很單純、卻讓我印象很深刻的旅行。第一次帶著小朋友去看雪，她興奮得不得了。在雪地裡跑來跑去，小小的腳印一個接一個，我站在旁邊拍照的時候，心裡其實一直在想：「這些畫面，她以後還會記得嗎？」那趟旅程，我們也特別安排穿韓服拍照。韓服穿在身上，其實行動沒有那麼方便，但站在古色古香的街道裡，真的會有一種穿越時空的感覺。拍照的時候，小朋友一直笑，那種不經修飾的快樂，比任何濾鏡都好看。

旅行結束後，生活又回到原本的節奏，工作、家庭、孩子，事情一樣一件接一件。前陣子，我也帶小朋友去採草莓。她蹲在草莓園裡，小心翼翼地挑紅紅的草莓，每摘下一顆，都會抬頭問我：「這個可以嗎？」那一刻我突然覺得，生活其實就是這樣。不是什麼特別大的成就，而是這些小小的瞬間慢慢堆起來。但說真的，在這樣的生活裡，很少有時間完全屬於自己。

《皇者天下》其實不是我一開始就注意到的遊戲，只是有一次滑手機的時候看到，發現它不用下載 APP，直接打開就能玩。對我來說，這點很重要。因為手機裡早就滿滿的照片、影片、工作資料，我真的不想再多裝一個可能玩兩天就刪掉的遊戲。

某個晚上，小朋友睡著之後，我點開《皇者天下》，想說隨便看看就好。結果那一晚，我比想像中更投入。一進到遊戲裡，畫面其實讓我蠻驚訝的，不是那種很浮誇的風格，而是細緻、有層次，角色的神情、場景的氛圍，都有一種歷史感。背景音樂在戰鬥時響起的時候，會讓人真的有一種「身在戰場」的感覺。我一邊玩，一邊發現自己慢慢安靜下來。那不是發呆，而是專心在思考下一步要怎麼走。

對我而言，《皇者天下》不只是遊戲。它比較像是一段只屬於我自己的時間。在孩子睡著之後，在一天忙碌結束之後，我可以坐下來，慢慢想、慢慢玩，不被打斷。不需要一直盯著手機，但每一步都有參與感。

如果你跟我一樣，在工作、家庭、孩子之間切換角色，偶爾也想找一個屬於自己的空間，那我會說，《皇者天下》是一個很剛好的選擇。不吵、不急，但夠深、夠耐玩。對正在努力生活、也努力找回自己的 Apple 來說，它剛好陪我走過這些靜靜的夜晚。

如果有一天你也點開它，希望你能在裡面找到，屬於你自己的那一步棋。

Apple's Instagram: https://www.instagram.com/pinkyq1113/

YAHOO遊戲Y5平台省下載 帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：皇者天下

《皇者天下》是H5三國策略遊戲，完美還原三國戰爭場面，採用連城式大地圖，全服玩家即時觀戰，國戰場景清晰展現，在經營與戰鬥的同時，更有謀略的展現！

每天打國戰感覺不夠玩？沒關係，我們有豐富的玩法，擂臺比武、黃巾來襲、異邦來訪、異族入侵、決戰襄陽。只有想不到，沒有做不到，為了給您更好的國戰體驗，更有元寶都城定時開放，戰鬥一觸即發，你，準備好了嗎！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000267