工作工作再工作！日相高市歷經強震 隔天照常進國會

日本首相高市早苗在青森強震時，徹夜未眠，掌握災情。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗在青森強震時，徹夜未眠，掌握災情，沒想到隔天照常進入國會，被媒體拍到與睡意奮戰，經常眨眼、吐氣試圖打起精神。高市展現責任感，也讓外界相當心疼，希望這位鐵娘子在守護日本的同時，也能好好休息。

走進國會步調明顯緩慢，疲憊神情全寫在臉上。

日本首相高市早苗：「感謝大家的辛勤工作。」

不時眨眨眼睛，吐吐氣試圖打起精神，日本首相高市早苗在歷經強震徹夜未眠，隔天上午照常，前往國會接受質詢。

聽著聽著眼睛都快要閉了起來，高市與瞌睡蟲打架，仍多次眨眼想趕走睡意，但她沒有輸。在被議員詢問對於年輕世代間，颳起的「Sana活動」，高市時尚風潮，高市整個人醒過來了。

日本首相高市早苗：「像我用的包包，原子筆、粉紅色的筆，有聽說有人買了很多，儘管如此，如果這能成為年輕人，對政治感興趣的一個契機，我會覺得非常高興。」

說到這個還是要小秀一下，高市特地從口袋，掏出不離身的粉紅愛筆，嚴肅場合展現親和力，可愛的模樣也被媒體記錄下來。

而高市上任時曾說過要工作工作再工作，日本記者分析她將首相一職視為榮耀，才會這麼拚。

記者：「我並不認為這，只是因為她是女性，但是當妳成為國家首相或者即使不是首相，是一位領導人，當妳失敗時，受影響的不僅僅是個人，還有代表妳的人。」

高市日以繼夜工作，網友很心疼，有人稱許高市盡力確保日本安全，也請大家自己保重，也有人稱讚她很可靠，但也心疼她希望她可以休息一下，還有網友被高市激勵，說自己也會努力努力再努力，高市鐵娘子的拚勁，在這場震災中再度被看見。

