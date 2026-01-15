工作忙就吞止痛藥？藥師警告：自行加量、混用，恐引發急性傷害

在生活節奏快速的現代社會，不少民眾為了不影響工作與日常安排，身體出現疼痛不適時，往往選擇自行服用止痛藥緩解症狀。然而，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，還可能對健康造成潛在風險。

今天是藥師節，台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇呼籲，應該是正確認識止痛藥使用原則，服藥前務必詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，共同守護用藥安全。

止痛藥過量使用問題多

根據統計，在健保藥物使用人數最多的前五名藥品中，市面常見的止痛藥就占了兩名，每年約有 1,500 萬人曾使用止痛藥。王平宇指出，臨床上常見的止痛藥用藥問題，多半來自「過量使用」。例如，有些家長擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服藥；或是成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，這些行為都可能加重身體負擔，甚至引發急性健康傷害。

王平宇強調，止痛藥的「濫用」不僅限於吃太多，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為。常見錯誤包括：疼痛尚未發生便先行服藥；依賴坊間或國外成藥，甚至服用來源不明的藥物；未依指示服用，如將止痛藥與酒精併用，或自行剝半、磨粉服用；以及在不清楚藥物成分的情況下，同時服用多種含有相似止痛成分的藥品，例如先吃含止痛成分的感冒藥，又額外服用止痛藥，導致單一成分累積過量，或與抗凝血藥物併用，增加出血風險。

止痛藥使用不當的後果

「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異。」王平宇說明，市面上常見的止痛藥主要為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。乙醯胺酚需經肝臟代謝，嚴重肝臟疾病患者並不適合使用；而非類固醇消炎止痛藥則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者服用，孕婦也應避免自行使用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓等風險，讓疼痛問題更加複雜。

他進一步指出，特定成分的止痛藥若使用不當，除了可能造成急性腎臟損傷、腸胃道出血外，還可能導致止痛藥依賴或成癮情形。此時需在醫師與藥師的專業監控下，逐步調整用藥劑量，降低戒斷症狀風險，並視情況改用非成癮性的輔助藥物。若屬於長期病理性疼痛所引發的止痛藥依賴，則可在醫師評估後，採取多模式止痛策略，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，協助改善疼痛狀況。

王平宇提醒，止痛藥只能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而不是長期依賴止痛藥掩蓋症狀，才能真正守護健康。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

