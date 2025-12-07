工作忙、通知多、停不下來？專家：每天5分鐘正念就有效

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

在節奏飛快、訊息不斷湧入的職場中，員工面臨壓力、截止日期以及電子設備干擾已成常態。愈來愈多研究指出，正念練習是改善心理健康、降低壓力、提升專注力的有效策略。透過將注意力放在當下，職場人士能以更清晰的思路、更穩定的情緒面對挑戰，進而提升工作表現與滿意度。

正念的第一步：放鬆神經系統

緩解職場壓力，不需要複雜工具，也不需要長時間練習。深呼吸就是最簡單、立即有效的正念技巧。

梅奧診所指出，控制呼吸或短暫冥想能快速中斷身體的壓力反應，降低心率並恢復平靜感。

即使只有五分鐘的引導冥想，也能釋放緊繃壓力、恢復頭腦清晰和減少焦慮情緒；另一項常見方法是「接地技巧」，例如觀察身體的觸感、周遭環境，或一次只專注於一項任務，都能有效穩定情緒。

刻意休息，才能走更遠

在忙碌的工作日中，刻意安排短暫休息至關重要。離開座位、伸展、深呼吸或到戶外走幾步，都能重啟注意力、改善情緒調節，以及降低過勞風險；這些技巧簡單、自然，不需設備，不受環境限制，可以隨時融入工作日常。

正念讓你更專注、更有效率

正念不只是放鬆，它也是提升專注力與工作效率的工具。

長期練習有助於大腦一次專注一件事，減少以下干擾：

1.電子郵件與訊息通知

2.多任務處理的壓力

3.心理雜訊與分心

PositivePsychology研究指出，定期正念練習能提升專注力、情緒調節和決策能力。這對需要創意思考、複雜問題解決的工作尤其有幫助。

任務排序更簡單，決策疲勞更少

當員工能全神貫注於工作時，就能更清楚判斷：

*哪些任務需要立即完成

*哪些可以稍後處理

這有助減少壓力與決策疲勞。

此外，正念APP與企業內部計畫也逐漸普及，可提供提醒、練習與追蹤，讓正念變成日常習慣。研究顯示，這樣的系統化支持能提升整體工作生產力。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

