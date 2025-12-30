工作排滿滿！31歲男星爆「突發性耳聾」緊急入院 公司證實曝現況

娛樂中心／蔡佩伶報導

31歲韓國男星孔明外型帥氣，自當兵退伍後便積極投入演藝工作，先後推出《我死的一週前》、《拜託戒酒吧》等，沒想到近日孔明在拍攝新劇途中，傳出身體不適緊急送醫，讓許多粉絲擔憂不已。

綜合韓媒報導，孔明在拍攝期間因「突發性耳聾」（俗稱耳中風）緊急送醫治療，隨後孔明經紀公司也證實此事，透露孔明因為暈眩症狀入院，如今正在休養當中，至於詳細病因則未說明。

所幸孔明經過治療後，復原狀況良好，而根據經紀公司說法，由於孔明表達強烈回歸工作的意圖，因此最快將會在本週五復工，消息傳開後，不少粉絲也湧入孔明的粉專留言打氣，除了祝福早日康復外，同喊話孔明要好好照顧自己，

孔明因為「突發性耳聾」入院治療。（圖／翻攝自孔明IG）

