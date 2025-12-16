「工作日減少就生小孩」北京晚婚晚育成主流

北京青年晚婚育已成主流。（圖／TVBS）

大陸人口老化問題日趨嚴重，官方雖推出多項刺激結婚生育政策，成效仍然有限。2024年全年僅有610萬對登記結婚，創下43年新低紀錄。尤其在北京這樣高壓快節奏的大城市，年輕人因工作壓力大、經濟負擔重，加上個人目標優先考量，對婚姻與生育態度更加保守。北京女性初婚年齡在近10年已攀升8歲，晚婚晚育已成為社會常態。

在北京最大規模的「相親角」中山公園，每週日有超過8000份徵婚啟事等待配對。家長們為子女尋覓姻緣，駐足觀看、交換資訊。28歲未婚的北京青年李小姐看著現場情景，想起長輩催婚時不禁苦笑。李小姐表示，家人常問她為何還不結婚，提醒她即將30歲卻還找不到好對象，好的人選早就被挑走了。

廣告 廣告

李小姐碩士畢業後工作兩年多，事業正步入軌道，她認為現階段穩定升遷比結婚生孩子更為重要，因此肯定地表示未來10年不會考慮結婚。她強調自己不需要主流認可，更不想生小孩。李小姐提到，現在許多年輕人說「如果讓我一週只工作四天，我要生三胎」這類話，其實是在開玩笑，也是在抱怨生活壓力，因為年輕人的工作壓力確實很大。

像李小姐這樣選擇晚婚的情況，是大陸多數青年面對壓力做出的理性選擇。根據大陸調查機構數據顯示，在北京等一線城市結婚，平均成本超過百萬人民幣，相當於普通上班族10到15年的收入總和。北京女性初婚年齡在近10年已攀升了8歲，平均達33.6歲。

聯合國人口司預測顯示，中國大陸2025年出生人數預計為871萬，新生人口占全球比例將首度跌破7%。為了搶救生育率，大陸已有25個省分發放生育津貼，每個孩子三歲前每年可領約1萬6000台幣。有民眾表示，過去聽說領取生育津貼程序繁瑣，現在只要填一張表就可以等待撥款了。

然而，這些補助對比大陸機構保守估計在北京養育一個孩子到大學所需的415萬台幣，僅是九牛一毛。若人口持續減少，勞動力萎縮和老齡化問題也將進一步加劇，為中國大陸帶來更嚴峻的人口挑戰。

更多 TVBS 報導

少子化危機！ 南庄生育率提升150％ 偏鄉「搶救人口」招數曝

美晶片廠博通「低毛利率」言論嚇壞市場 美股主指全收黑

北京遲到9天初雪覆蓋故宮 白雪紅牆金瓦勾勒水墨畫卷

公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人

