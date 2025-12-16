「工作日減少就生小孩」 北京晚婚、晚育成主流

中國大陸人口老齡化越來越嚴重，即便官方祭出各種刺激結婚、生育的政策，效果還是有限。最新數據顯示，2024年只有610萬對結婚登記，創下43年新低。在高壓、快節奏的北京，工作壓力、經濟負擔和更重視個人目標，都讓年輕族群對結婚、生小孩愈來愈抗拒。

北京女初婚平均33.6歲 近10年延後8歲。（圖／TVBS）

北京「相親角」民眾表示：「加個微信，有合適的幫妳們推薦一下。妳什麼學校的？女孩，隨便讓你看一個。」

看順眼，就直接問年紀、工作、學歷。在公共場所交換婚戀資訊的地方，在大陸叫做「相親角」。北京最大規模「相親角」之一的中山公園，每周日有超過八千份徵婚啟事在這裡等配對。

北京青年李小姐說：「都挺年輕的，都是 90 後。看的時候會想，自己能不能配得上。」

看著現場數百名家長駐足、尋找，為子女尋覓姻緣，28 歲未婚的北京青年小李，想起長輩催婚，無奈苦笑。

北京青年李小姐說：「怎麼還不結婚呀？你馬上 30，都找不到好的。好的早就被挑走了。」

小李碩士畢業後兩年多，工作正步入軌道。對她來說，現階段穩定升遷比結婚生孩子更重要，因此她肯定地說，未來十年不會結婚。

北京青年李小姐表示：「我不需要主流認可，第二我更不想生小孩。現在很多年輕人會說，如果讓我一周只工作四天，我要生三胎、我要什麼的，就是在開玩笑，也是對生活的抱怨。年輕人的工作壓力會比較大。」

像小李這樣選擇晚婚，是大陸多數青年面對壓力所做出的理性選擇。大陸調查機構數據顯示，在北京等一線城市結婚，平均成本破百萬人民幣，是普通上班族 10 到 15 年收入總合。北京女性初婚年齡近 10 年攀升了 8 歲。2024 全年，大陸境內只有 610 萬對結婚登記，創下 43 年新低。

TVBS 北京特派林閔榛指出：「晚婚、不婚的人多了，生育率肯定很難拉高。聯合國人口司預測顯示，中國大陸 2025 年出生人數是落在 871 萬，新生人口占全球的比例將首度跌破 7%。」

為了搶救生育率，大陸已經有 25 個省分發放生育津貼。每個小孩三歲前，每年可以領大約 1 萬 6 千元台幣。

大陸民眾表示：「過去聽『寶媽』們說，領生育津貼像跑馬拉松，時間久、程序也多。現在只要填一張表，就可以坐等打款（拿錢）了。」

只是這些錢，對照大陸機構保守估計，在北京把孩子養到大學要 415 萬台幣，仍只是九牛一毛。人口如果持續減少，勞動力萎縮和老齡化問題，也將進一步加劇。

