工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易

王茉聿熱愛音樂，曾參加過《超級星光大道》、《台灣那麼旺》等選秀節目，前年閃婚同為歌手的老公嚴之，婚後育有1歲多的可愛女兒。她近來推出台語新專輯《聖杯》，身為職場媽媽的她，正逢宣傳期、尾牙季，工作滿檔，豈料女兒日前去打完流感疫苗後，連續生病2個晚上，甚至一直吐不停，讓她十分心疼。

王茉聿在上張專輯錄完音後發現意外懷孕，去年跟老公開心迎來女兒誕生，並感嘆當父母真的是不容易的一件事情，慶幸身邊還好有阿嬤輪流幫忙照顧小孩，不然要忙工作又要顧小孩，真的會讓人崩潰，不過她也大讚老公是神隊友，也像是女兒的大玩具，「因為小孩開始有點重量了，我是抱不太動，小孩會跟爸爸一起唱歌跳舞，爸爸會抱著她玩飛高高或搭雲霄飛車的遊戲。」

她開心分享女兒正在牙牙學語的階段，現在大多講一些疊字，會叫爸爸、媽媽之外，講的最好的是家裡狗的名字「妞妞」，她害羞說：「雖然女兒都講疊字，但是要我疊字跟他對話，我覺得好尷尬，但會簡化要跟她溝通的詞彙。」

擁亮眼外型的她除了熱愛唱歌，學生時期就讀護理系，畢業後曾進入醫院工作，被封「最辣護理師」，她推出第3張台語專輯《聖杯》，融合傳統信仰與現代流行音樂，她很喜歡新歌〈月娘你敢有聽著〉，透過歌曲唱出一封寄給月娘的信，歌詞「簡單過日子是我的願望，毋免閣驚風霜，有人來照顧，你敢有聽著」，她坦言唱出自己心聲，「生活、現實的考驗很多，現在最想要的其實就是平凡安穩過日子。」