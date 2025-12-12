工作犬退休有保障！農業部推「退役儲糧」計畫 明年上半年上路

農業部12日邀請認養退役工作犬的飼主參與記者會，親自頒發獎章予工作犬外，也致贈「退役犬大禮包」。（林良齊攝）

農業部12日邀請認養退役工作犬的飼主參與記者會，親自頒發獎章予工作犬外，也致贈「退役犬大禮包」。（林良齊攝）

政府部門仰賴多種工作犬隻協助，為了守護動物福祉，農業部12日宣布執勤犬全面納保外，也提及規劃「退役犬照護方案」鼓勵民間資源投入支持， 農業部長陳駿季12日說明，將比照「農民退休儲金」推動「工作犬退役儲糧」計畫，與企業合作發揮ESG精神也降低領養人負擔，預估將在明年上半年上路。

農業部12日邀請認養退役工作犬的飼主參與記者會，親自頒發獎章予工作犬外，也致贈「退役犬大禮包」，包括飼料、保健品、零食、玩具與背包等，也有動物醫院提供醫療費用8折優惠。

廣告 廣告

認養海關退休緝毒犬Vanya的左營國中主任謝秀吟表示，Vanya是認養的第三隻緝毒犬，來到家中一拍即合沒有任何違和感「甚至許多同事說希望退休像Vanya一樣」，Vanya還受聘成為學校的護童志工。

陳駿季表示，「退役犬照護方案」方案除了全面納保外，也將推動定期健康檢查及退休儲糧計畫等，透過公私協力滿足企業ESG需求也降低飼主負擔。

更多中時新聞網報導

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬

流感升溫 15萬劑公費疫苗擬提早配送