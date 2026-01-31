工作生活平衡補助！ 單身聯誼、育兒時薪300元成亮點

財經中心／廖珪如報導

為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部 115 年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至 5 月 31 日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。勞動部表示，企業支持員工平衡工作、家庭照顧與個人生活，有助於員工安心穩定工作，因此，勞動部鼓勵企業申辦「推動工作與生活平衡補助計畫」，推動友善員工措施，以建立關懷與溫暖的職場文化。

歷年申辦熱門項目：員工紓壓與友善家庭措施、114 年受惠人次達 17 萬人

勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」，歷年企業申辦最多的補助項目分別為「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」，企業透過辦理運動健身、健康養生、情緒紓壓等課程，抒發員工身心壓力，促進身心健康，並可透過辦理親子活動、親子運動會、家庭日等，增進員工及眷屬親子情誼，享受溫馨家庭時光；114 年共補助 682 家企業辦理，受惠員工及眷屬達 17 萬人次。

115 年新增政策亮點：補助單身聯誼活動、提升員工子女臨時陪伴人員時薪至 300 元

為鼓勵雇主推動友善婚育措施，115 年新增補助企業辦理單身聯誼活動，雇主可依員工需求與其他企業聯合辦理聯誼活動，拓展單身員工社交生活。此外，為支持企業推動友善育兒職場，補助雇主設置員工子女臨時協助空間，並提高臨時陪伴人員的時薪為每小時 300 元，期盼提供員工子女更安全的臨時照顧環境。

宣導說明會資訊：2 月起陸續辦理 5 場次、歡迎企業踴躍報名規劃多元措施

勞動部表示，企業可依據員工需求，規劃多元化的工作生活平衡措施，為協助企業瞭解補助項目標準及申請規定，預計於今年 2 月 25 日(三)、3 月 18 日(三)、4 月 8 日(三)、4 月 22 日(三)及 5 月 6 日(三)辦理 5 場宣導說明會，歡迎企業踴躍報名。

