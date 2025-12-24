工作糾紛遭割頸！烤漆廠老闆「左頸中刀」險死…前員工逃亡2小時落網

記者吳泊萱／台中報導

台中烤漆廠前員工張男持刀刺殺老闆陳男後，騎車逃離現場。（圖／翻攝畫面）

台中豐原一名經營烤漆廠的陳姓男子，疑似與前員工張男有工作糾紛，張男懷恨在心，於今日（24日）上午持刀前往陳男住家，一見到陳男就朝對方頸部揮刀，陳男當場失去生命跡象，幸好送醫搶救撿回一命。而張男行凶後逃逸，並沿途丟棄凶刀，逃亡2小時後，在神岡區落網，目前警方正在釐清張男行凶動機。

張男一早持刀來到前老闆住家，持刀砍傷前老闆頸部後逃亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，傷者陳男（37歲）是烤漆廠老闆，凶嫌張男（25歲）曾是他的員工，雙方疑似有工作糾紛，張男已離職2年，仍不時上門找碴。今日（24日）上午8時許，張男騎車上門找人，發現陳父在家後，竟亮刀要脅陳父找兒子回家，結果陳男一現身，就被對方持刀砍傷左頸，當場失去生命跡象，幸好經送醫搶救，撿回一命，目前仍在加護病房觀察。

廣告 廣告

張男上門時，陳男剛好不在家，陳父遭張男亮刀要脅，驚魂未定。（圖／翻攝畫面）

張男砍傷前老闆陳男後逃亡2小時，在神岡區落網。（圖／翻攝畫面）

張男犯案後火速逃離現場，並沿路丟棄凶刀，警方調閱監視器循線追查，在中午11時，在神岡區神洲路一帶逮捕張男，並循線找回犯案用的水果刀，目前警方正在釐清張男犯案動機，全案朝殺人未遂罪偵辦。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台中89猴廟會大亂鬥！黑衣男參戰慘噴裝…「170萬金項鍊」被撿走

彰濱工業區驚見浮屍！遺體卡在光電板上…太陽能業者嚇壞報警

台中婦直衝車道沒看路！猛撞聯結車「捲車底」慘死…恐怖撞擊畫面曝光

台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網

