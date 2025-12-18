工作糾紛 保全刺傷2同事遭訴

高雄市鼓山區凹子底一棟豪宅社區陳姓保全員，於民國114年9月20日下午整理大型包裹時，與陳姓女祕書發生口角，竟失控持隨身短刀及剪刀朝陳女腹部、背部猛刺，造成陳女當場失去意識昏倒，梁姓社區主任見狀喝止亦遭劃傷，陳男行凶後逃逸至加油站遭逮，高雄地檢署偵結，認定陳男手段凶殘且犯後推諉，依殺人未遂罪將其起訴。

判決指出，36歲陳姓保全員於案發當日下午2時許，在大順一路豪宅大樓保全室內，因整理包裹作業與21歲陳姓女祕書發生爭執，陳男竟掏出隨身攜帶之短刀攻擊，造成陳女左腹、右手臂遭刺穿，陳女當場躺在血泊中昏迷；當時在中控室內的60歲梁姓主任聞訊趕抵制止，陳男仍持續揮刀，導致梁男左肩、左手臂及手指受穿刺傷，陳男行凶後向兩人怒嗆「要把你們關在這裡，我會再回來找你們」，隨即騎車逃離現場。

鼓山警方獲報後立即組成專案小組，根據監視器畫面追蹤，於案發後1個多小時，在同盟二路與中華一路口一處加油站將陳男壓制逮捕，並在其住處起獲作案凶刀，受害兩人經送醫急救，幸搶救及時均無生命危險；陳男於檢警偵訊時，雖坦承發生口角，卻矢口否認有殺人犯意，甚至試圖誤導偵辦，推稱陳女傷勢為梁姓主任所造成。

檢方審酌現場監視器完整記錄行凶過程，且在陳男住處扣得之凶刀上採集到陳女血跡，事證確鑿，認定陳男僅因工作瑣事即持利刃攻擊同事要害，具明顯殺人意圖，不採信其玩鬧或推託之詞，依殺人未遂罪嫌提起公訴。