工作能力"及格" 6成職場新人試用期過關





距離社會新鮮人畢業後進入職場，已經過了好幾個月，人力專家公布，今年資方願意給新鮮人的職場適應時間，大約是72天；到職3個月新鮮人的離職率，大約在3成4左右。而包括虛心求教、適時表達想法與建議、與同事相處融洽等優點，都是讓企業感到滿意的新人表現。不過如果是一個指令一個動作、不會多想多做、優先順序弄錯，或是粗心、不懂職場倫理等缺點，則是會讓企業詬病的地方。

打開求才網頁，再動動手指上網，直到找到心儀的工作。畢業季過了將近5個月，調查顯示，今年社會新鮮人平均得要花2.7個月，才能找到一份正職工作；到了3個月試用期後的離職率，平均大約34%。包括職涯規劃、工作內容與原本預期不同、父母或長輩不認同自己的行業等，都是離職主因。

但不論表現好不好，有高達7成3的職場菜鳥坦承，曾遇過職場霸凌。像是「吃苦當吃補」、責任制、「有沒有帶腦袋來上班」等資方言語，常是衝突導火線。不過對於資方來說，剛入行新鮮人「不會多想多做」、方法不對、做事忘東忘西不仔細等，都是需要改進的地方。

整體來說，今年企業主對社會新鮮人的工作能力，平均打了61.4分，但工作態度就只有54.7分。所幸已通過試用期的新鮮人，依舊佔大多數、比例超過62%，更有高達7成4的資方表態，願意幫過了試用期的新手員工加薪，以實際行動力挺人才留任。

