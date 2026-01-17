工作表現差月薪被砍3萬 員工翻合約反殺雇主討回資遣費、年終

高姓經理月薪13萬遭砍到10萬離職告公司，法院認為，公司片面減薪是違法，並以合約來看，高男的年終獎金屬於年薪結構，判公司補薪資遣費33萬、並按比例給年終28萬。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕高姓經理原與公司談妥月薪13萬、年薪200萬含44萬年終獎金，但被公司單方面減薪，因此離職提告。公司主張，高男工作未滿一年不能領年終，但台南地方法院認為，以工作契約來看，高男的年終不是公司的「恩惠」，仍要依比例付獎金28萬多，加薪水差額與資遣費33萬多。

高男3年前到職，契約載明年薪200萬元，其中44萬元列為獎金。雇主自去年3月起至去年8月調降月薪，高男去年7月提出離職申請，表示公司談定年薪卻無故降薪，所以去年8月離職。

廣告 廣告

高男主張工資屬契約內容，雇主未經同意不得片面減薪，去年3月至離職日短少薪資17萬3226元應補發，並以雇主不依約給付報酬終止契約，請求資遣費16萬526元。高男也指44萬元是年薪結構的固定獎金，離職年度應按任職比例領28萬3288元。

雇主抗辯，因為高男表工作表現不佳，所以才減薪，且高男去年3月被減薪，仍繼續工作數月，未提正式書面異議，屬於默示同意工資變更，事後不得再主張終止契約與資遣費，另外，44萬元是年終獎金，是「恩惠性給予」且未滿一年不應領。

法院採信人事主管證詞，認高男減薪後曾表達不滿，並希望不要降薪，難認默示同意，且雇主不得片面任意減薪。就44萬的年終獎金，應該被納入年薪200萬元結構，有勞務對價性，與公司其他員工年終獎金原則1個月月薪不同，非雇主可任意給付的年終。

最後，南院判雇主敗訴，要在發放員工年終獎金的時候，給高男28萬3288元，短少薪資與資遣費33萬3752元另自去年10月下旬起按年息5%計息，可假執行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押

中天主播「馬德」涉《國安法》被收押禁見 爭議事蹟不只一樁

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

