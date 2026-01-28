工作難找、物價飆漲！美消費者信心跌至11年半新低 川普政策遭質疑

美國消費者信心在1月出現意外惡化，跌至11年半以來的最低水平。世界大型企業聯合會（Conference Board）公布的消費者信心指數暴跌9.7點至84.5，遠低於《路透社》調查的經濟學家預測的90.9，創下2014年5月以來新低。調查顯示，各政黨支持者的信心都在下滑，其中獨立選民的悲觀情緒最為嚴重。

《路透社》28日報導，世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，受訪者對物價與通膨、石油和天然氣價格、食品和雜貨價格的提及仍居高不下，對關稅和貿易、政治和勞動市場的擔憂也在上升，對健康保險和戰爭的提及也略有增加。經濟學家和反對派將這場可負擔性危機歸咎於總統川普的政策，包括對進口商品徵收全面關稅，這可能加劇川普解決經濟問題的壓力。

勞動市場的疲軟是消費者焦慮的主要來源。認為工作機會「充足」的消費者比例從上月的27.5%降至23.9%，為2021年2月以來最低；認為工作「難找」的比例則從19.1%升至20.8%，同樣創下2021年2月以來新高。勞動市場差異指標降至3.1，遠低於上月的8.4，該指標與失業率相關，顯示1月失業率可能從12月的4.4%進一步攀升。

信心下滑在35歲以上消費者以及年收入低於1萬5000美元（約47萬元新台幣）和年收入5萬美元（約156萬元新台幣）及以上的家庭中最為明顯。富國銀行資深經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）表示，越來越多消費者認為現在可用的工作機會減少，這雖不足以讓家庭完全停止支出，但確實導致更謹慎的消費行為，特別是低收入家庭等可支配收入較少的群體。

消費者對未來六個月的購買計畫也趨於保守，計劃購買大件商品的人數減少，度假計畫同樣縮減，購房計畫則降至9個月低點。川普上週簽署行政命令，限制機構投資者購買獨棟住宅，並開始購買抵押貸款支持證券，最初導致房貸利率下降。然而經濟學家和房地產業者認為，這些措施對住房可負擔性的影響有限，市場需要更多房屋供應，特別是低價位房源。

經濟學家預測美國今年房價將上漲3.5%。 （示意圖／路透社）

聯邦住房金融局的另一份報告顯示，11月獨棟住宅價格月增0.6%，年增1.9%。資本經濟北美經濟學家布朗（Alexandra Brown）表示，房貸利率目前比一年前低約85個基點，而待售庫存一直在下降，這些都將對房價成長構成上行壓力，預測今年房價將上漲3.5%。儘管消費者信心惡化，華爾街股市當日仍走高，美元兌一籃子貨幣下跌，美國公債殖利率漲跌互見。聯準會預計將在利率決策會議中維持利率不變。

