工作「見紅」！他衝去買刮刮樂 抱走100萬

▲桃園就有一名中年模板工，幸運中100萬元，彩券行代理人描述，當天那位民眾工作時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，沒想到真的中獎。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台彩今（27）日公告，2000萬超級紅包貳獎100萬元陸續開出，桃園就有一名中年模板工，幸運中100萬元，彩券行代理人描述，當天那位民眾工作時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，沒想到真的中獎。

根據旺財彩券行代理人吳先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一位中年模板工。當天上工時不慎撞到頭流血見紅，他心想「見紅」或許是財運來臨的好徵兆，下班後立刻到彩券行購買了幾張「2000萬超級紅包」刮刮樂。

廣告 廣告

起初他僅刮中了幾張小獎，沒想到刮到最後一張時，竟幸運刮出100萬元！也讓中獎男子驚呼連連：「原來今天這一撞不是意外，而是財神爺來敲門的『鴻運當頭』訊號！」，也開心表示將運用這筆獎金帶老婆去歐洲二度蜜月。

今年台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

馬年創新高！台彩：春節加碼金額12億元 大樂透加碼480組100萬

威力彩今衝6.3億！台彩曝熱門號碼最多開過 億元頭獎得主7大特徵

台南1注中1.1億大樂透頭獎！台彩曝 350元電選包牌 還中6注參獎