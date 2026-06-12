工作10年竟和菜鳥同待遇！妹子心寒遭主管冷回「這1句」 過來人全勸：好薪水要靠跳槽

一名女上班族不滿工作10年和菜鳥薪水一樣，甚至遭主管冷回「妳有特休」，感嘆想離職，貼文一出，過來人都勸原PO，跳槽才有機會調薪，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

職場薪資待遇，有時候和菜鳥、老鳥無關。一名女網友近日發文表示，在公司做了10年，無意間發現新進員工薪水竟然和自己一樣，讓她相當錯愕。原PO說，更讓她心寒的是，主管竟回「不這樣開沒人要來」、「妳有特休」，直言自己有夠廉價，萌生離職念頭。貼文引發討論，過來人紛紛勸原PO勇敢離職，「騎驢找馬吧」、「好薪水都是靠跳槽，不是靠升遷」。

主管答覆「妳有特休」 問調薪不了了之

這名女網友日前在Dcard以「年資十年跟新人薪水一樣」為題發文。原PO表示，無意間看到公司新人的薪水，竟然和自己一樣，「簡直無敵傻眼」。原PO說，在公司工作10年，卻和菜鳥相當報酬，心中非常不是滋味，大嘆「這10年算什麼？有夠不值得有夠廉價」。

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原PO指出，為此詢問主管，得到的回應是，「不這樣開沒人要來？」「妳有特休啊」。她無法接受這樣的答案，直言工作這麼久，有特休本來就是應該有的權益。原PO提到，詢問主管能不能調薪？主管推說要問老闆，最後也不了了之。

「真的好想離職。」原PO陷入兩難表示，偏偏有些職缺都不能等，都要馬上到職，不知道該邊做邊找工作，還是狠下心直接離職，再慢慢尋找適合的機會。

網友給建議 邊做邊找、勇敢跳槽

貼文一出，引發熱議，網友紛紛建議，當然要跳槽才有加薪的機會，且保險起見，應該邊做邊找，「好薪水都是靠跳槽不是靠升遷」、「薪水是跳出來的，靠公司加太慢了，10年公司都沒加薪早應該離開了」、「騎驢找馬吧，錄取後說因為目前在職，要30天以後才能上班，大部分都能接受，不能接受的反而你要小心，是不是很缺人的屎缺」。

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