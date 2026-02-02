工作2年、公司營業額破億「年終給1600元」 網嘆：有就不錯了

年關已近，各行各業陸續發放年終獎金，本是慰勞員工過去1年的辛苦，然而有網友抱怨，自己工作2年竟然只拿到1600元，反觀公司營業額去年破億，讓他非常驚訝，但其他網友指出「有就不錯了」。

有網友透露自己工作2年，年終獎金只拿到1600元，反而有人認為「有發就不錯了」。（示意圖／中天新聞）

這位苦主在Threads發文，他表示自己工作2年，公司還要求他在除夕加班，年終獎金卻只拿到1600元，對比公司去年營業額破億元，老闆還能換車、在七期買房子，讓他直呼「有人比我更慘嗎」？

貼文吸引不少網友留言，「說真的，如果不想發年終就不要發，這種數字感覺是在羞辱人」、「我們小吃店年終還有六萬，這個是啥鬼」、「我之前領過0元的，公司特地寄一封email 寫年終獎金，打開裡面寫0」。

該貼文隨後被轉到PTT八卦版，轉發文的網友透露，其他上班族多的是沒有年終獎金，許多網友也逆風留言，「有就不錯了，又不是一定要發」、「不錯了，台灣八成沒有」、「公司賺錢是進老闆口袋，員工湯都喝不到」、「台灣除了科技業金融業都這樣」、「我們三節獎金發50元超商商品卡」。

