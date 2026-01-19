工作24年年終只領3600元！律師曝「2例外」可討回
生活中心／張予柔報導
隨著年終獎金陸續發放，一名在公司服務24年的網友近日在社群平台Threads上抱怨，今年年終僅拿到3,600元，直言「該考慮換工作了嗎？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。不少人留言分享自身領年終的經歷，最誇張的甚至只有領到50元，誇張的例子讓人震驚。
原PO再貼文中表示，工作24年僅領象徵性年終，意外引發共鳴，網友紛紛分享各行各業超低年終經歷。（圖／民視新聞資料照）
年資24年仍領象徵性年終
原PO在貼文中透露，自己在公司服務已長達24年，十多年來薪資未曾大幅調整，還需輪班排休，卻僅領到象徵性的年終獎金，令不少網友感同身受。「曾拿過715元年終，還因跨行轉帳被扣15元」、「我只領過2,000元，那年冬天真的特別冷」、「公司4個人同時離職，只領3600元」，甚至有人表示曾經只領過廠商禮品抽獎，可見各行各業年終落差之大。
律師提醒，年終獎金非法律保障，契約明文才可依法要求補發。（圖／民視新聞資料照）
法律上不強制發放年終
不過關於年終是否有法律保障，律師林正椈指出，我國法律及法院實務並未規定雇主必須發放年終獎金，年終獎金屬於「非經常性給與」，偏獎勵性質，而非工資，因此雇主是否發放、發多少，原則上由雇主自行決定。林律師表示，法院過往多數案例中，即便勞工主張「公司多年固定發放」或「其他同事都有領」，也多不被採納，因這些僅屬雇主管理彈性或過往慣例，無法構成強制法律義務。
契約明文才有法律依據
不過，林正椈補充，若勞動契約中明確載明「保障年薪N個月」或「保證年終N個月」，則屬雙方契約約定，雇主即應受該約定拘束，不得任意縮減或取消年終。若雇主違約未給付，勞工便可依法要求補發，但務必留存書面證據，以保障自身權益。
原文出處：工作24年年終「只領3600元」！律師揭想討回「2例外」可依法要求補發
