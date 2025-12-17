工作25年輸給老婆神操作！大企業高管「被兒子酸醒」 資產狂翻賺上億

財經中心／師瑞德報導

在大企業工作25年的高管，原以為努力工作就能致富，卻在兒子一句話點醒下，驚覺自己竟是「理財文盲」。幸好有妻子擔任家中「財務長」，靠著精準投資眼光，將家庭資產滾出驚人的50億韓元（約新台幣1.15億元）。這個故事證明，打破窮忙思維，選對理財神隊友，人生下半場也能逆轉勝！（AI製圖，情境模擬）

「為什麼爸爸工作25年，生活還是這麼辛苦？」這句來自兒子，在退休前夕的無心提問，如同當頭棒喝，徹底擊碎了鄭善容過去25年來對職業生涯的認知。身為韓國大型流通企業的高階主管，鄭善容一直以來都勤奮工作，深信勞動收入能為家庭帶來安穩。然而，他痛苦地意識到，在「用錢賺錢」的金融資本主義時代，他竟是個徹頭徹尾的「理財文盲」。

鄭善容先生在自述中提到，當他努力在職場衝刺的同時，他的妻子卻憑藉著驚人的理財觀念與行動力，透過每月從他薪水中領取一部分進行儲蓄和投資，成功將家庭資產從最初的6億韓元（約新臺幣1,246萬元）滾大到 50億韓元（新臺幣超過一億元）。不僅如此，妻子還在首爾擁有3間公寓住宅。這巨大的財富增長，讓他驚覺：努力工作頂多不窮，但要致富，必須靠學習金錢的原理。他隨後將這些心得分享到網路上，瞬間獲得百萬點閱，並引發151萬論壇會員的熱烈共鳴。

廣告 廣告

岳父的致富啟示 投資支出才是自變數

鄭善容從兩位「場內經濟專家」：妻子和岳父身上，學到了最實用的經濟知識。他特別從岳父的務農生涯中，領悟到一個顛覆傳統的致富觀念。

他的岳父雖然只有高中肄業，不到二十歲就務農，卻在七十多歲時成為鄉下地區罕見擁有幾十億資產的大財主。岳父的成功祕訣，並非來自於龐大收入，而是他「花錢」的方式。岳父一生幾乎沒有浪費支出，僅將花費維持在最低必要限度，且這筆花費從未超過收入的 10%。

鄭善容發現，岳父將剩下 90% 的錢全用於投資。投資對象包括子女教育、住家周邊的土地以及韓牛。他將土地和牛隻視為低風險資產，透過減少消費支出，每存下一筆資金，就果斷進行投資。鄭善容從而得出結論：多數人總想從「增加收入」來致富，但想成為富翁，必須先從「擴大投資支出」開始，有效利用支出這個自變數，才能守住金錢。

有錢人的三大思維 擺脫理財文盲的盾牌

鄭善容深刻體認到，在金融資本主義時代，缺乏理解金錢原理的能力，就是理財文盲。為了不讓孩子像自己以前一樣無知，他總結了有錢人在這個複雜市場中具備的三種關鍵思維：

1、鷹眼：關注趨勢，才能理解市場如何運作。

2、蛇腦：冷靜看待變化，不盲目跟隨市場波動。

3、狗鼻：保持警戒，對風險與機會保持敏銳的嗅覺。

他同時強調，世上並不存在好的稅金，有錢人都非常懂得稅制和如何避稅。

讓錢翻倍的技術 風險與複利是核心

在讓錢翻倍的具體技術上，鄭善容提供了務實的建議：

他認為，要讓錢快速翻倍，買股票是最快的方式，但必須掌握兩件關鍵事。在抗通膨方面，房地產最具優勢，但投資人必須搞懂維持房價的三個關鍵因素。此外，他認為黃金是歷史上最安全的資產。

鄭善容特別提醒，多數投資工具都很安全，但金融商品是雙面刃。他告誡所有想致富的人，必須時刻避免兩個致命錯誤：歐印（all-in）和開槓桿。因為了解第一桶金的價值是學習經濟的核心，當金錢累積到一定尺寸，才能像雪球一樣呈幾何級數增長，這就是複利的威力。

這位從物流專家轉型為理財作家的前高管，現在將這套「致富觀念」視為他給予兒子的最大財富。他希望透過自身的經歷，引導更多人走出貧窮與焦慮的陰影，因為「貧窮不只悲傷，更是羞恥」。

在大企業工作25年的高管，原以為努力工作就能致富，卻在兒子一句話點醒下，驚覺自己竟是「理財文盲」。幸好有妻子擔任家中「財務長」，靠著精準投資眼光，將家庭資產滾出驚人的50億韓元（約新台幣1.15億元）。這個故事證明，打破窮忙思維，選對理財神隊友，人生下半場也能逆轉勝！（圖／大是文化提供）

更多三立新聞網報導

買爆了！大咖全是金主！台灣企業狂撒118億挺「社創」

感謝有你！台彩狂募1634億做公益 靠「這3招」把彩券變黃金

納斯達克上市滿雙月！多項成果秀利多 奧丁丁股票回購展信心

防堵輝達挖牆腳？蘇姿丰親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想

