工作4個月嚇到離職！他揭「1高薪職業」內幕 恐增肺癌、食道癌風險

記者鄭玉如／台北報導

一名網友擔任水電學徒，發文表示工地師傅抽菸習慣嚴重，導致他長期暴露在二手菸環境，擔心健康狀況，做了4個月萌生離職念頭，引發網友熱議。（示意圖／PIXABAY）

吸菸會增加罹癌風險，就連二手菸也已被國際癌症研究中心列為第一級致癌物。一名網友近日發文提到，他到工地擔任水電學徒，但做了4個月就想離職，主因是現場師傅的抽菸習慣，讓他長時間暴露在二手菸環境中。文章曝光後，在網路上引發討論。

一名網友在Threads發文提到，他不菸不酒，也不嚼檳榔，日前進入工地擔任水電學徒，但做了4個多月就受不了，因為工地裡的師傅幾乎人手一根香菸，一根接一根地抽，甚至邊抽邊工作，而他在一旁也持續吸入二手菸，直呼「下禮拜要提離職了，不然我的肺可能會先廢掉」。

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貼文曝光後，有網友表示「工地陋習。我以前也是這樣待過來的，直到現在自己出來做，都要求不菸、不酒、不檳榔」、「工程沒有一定要抽菸，我的意思是，這不是文化，上一代那錯誤觀念，會讓他們更沒有工作做」，也有人認為，若覺得環境不適合，及時轉換工作或許是更好的選擇，「換個團隊吧！我現在也是水電學徒，師傅都是不菸不酒不檳榔，還吃素」。

根據《國健署》資料顯示，菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病、意外傷害等7大類死因相關，甚至會增加至少14種癌症的風險，包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌等，還可能導致骨質疏鬆、視力惡化、聽力喪失，女性荷爾蒙代謝改變、影響男性生殖能力、精液品質。

不只吸菸傷身，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物質，且是分布最廣且為有害的室內空氣污染物，釋放出7000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物質。不只造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病外，還可能與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有顯著關係。

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