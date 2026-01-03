工作4年多！她意外得知「菜鳥同事薪水」傻眼 網嘆是常態：資歷已經不值錢

原PO發現新人底薪和自己相同。（示意圖／翻攝自unsplash）

日前一名女子分享，自己在公司任職4年多，前陣子公司業務變多，就請了一名菜鳥新人，後來她才意外得知，對方的底薪居然跟自己一樣，讓她不滿直言「我做一段時間才爬到這，為啥新人一進來直接跟我平起平坐」，貼文曝光後也引發熱議。

近日一名網友在Dcard以「菜鳥同事底薪跟我一樣」為題發文，表示自己在公司工作4年多，算是老屁股，後來工作量不斷增加，讓她幾乎忙不過來，因此公司在去年9月初找來一名新人協助，並請她負責帶人。原PO透露，主管當初表示新人有相關經驗，她就放心讓對方處理基礎工作，沒想到她發現新人幾乎什麼都不會，「她菜到不行，菜到我以為她剛出社會，讓我帶人帶得心很累又很忙」。

廣告 廣告

原PO提到，後來這名新人被主管資遣了，但她卻在無意間聽到對方的薪水，發現新人的底薪竟然和自己一樣。原PO坦言，自己工作認真也有能力，「我做一段時間才爬到這，為啥新人一進來直接跟我平起平坐」，直呼非常不公平。

貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「所以他被資遣了啊，可能是當初面試他的人以為他有點實力，才會開給他這樣的薪水，後來發現其實不行，所以資遣」、「做越久，老闆越覺得你不會走，自然也不用替你加薪」、「現在這是常態，出社會工作十年資歷已經不值錢了，很多新人一入職就跟老鳥薪資差不多」、「同樣4年半，新來的菜鳥底薪比我高一萬」、「所以我很保密我的薪水，因為比早我一年來的前輩多很多」。

也有網友建議，「很簡單，去面試，都有這種感覺了，最直接的就是直接去面試，去看看你現在的能力跟外面現在的市場。有好的就去，沒什麼好說的，但若逛了一圈發現外面都是這樣的內容跟薪水的話，那你只好認命，心情也會好一些」、「薪水要自己去談的，靠公司主動加薪，太慢了」、「如果我是你的話，我現在馬上開始找工作，等到找好就辭職了」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

借鏡台東跨年翻轉城市行銷 陳品安：苗栗不缺條件只缺規劃執行