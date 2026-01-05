工作4年多！ 見「菜鳥同事薪水」她破防 網嘆：資歷已不值錢





職場辛酸淚！一名網友分享自己意外得知「菜鳥同事」的薪水，居然跟已經在公司待4年多的她底薪領一樣，令她非常錯愕，她表示，「我工作是很認真的 也自認有能力，一個剛進來的菜比八竟然領跟我差不多」，貼文一出立刻引發網友熱議，網友紛紛感嘆，「現在資歷不值錢了」。

原PO在Dcard上發文表示，她在公司已經做了4年多，算是老屁股，近來業務越來越多，所以公司就又找了一位新人。然而，對方真的是菜鳥，讓她以為又是典型的「拿香蕉請猴子」，決定不要用太高的標準去看。沒想到新人被資遣後她不經易聽到新人的薪水，居然和她的底薪一模一樣，令她十分錯愕，她表示，「我工作是很認真的，也自認有能力，一個剛進來的菜比八竟然領跟我差不多，我做一段時間才爬到這，為啥新人一進來直接跟我平起平坐，是把我當北七是不是？」

對此，網友們紛紛在留言區表示，「所以他被資遣了啊，可能是當初面試他的人以為他有點實力，才會開給他這樣的薪水，後來發現其實不行，所以資遣」、「我能懂你的感受，我這份工作從基層做起也快10年，升到小主管階級了，結果發現一個沒什麼經驗的新人跟我差不到幾千塊」、「所以我很保密我的薪水，因為比早我一年來的前輩多很多」、「之前也是遇過更沒經驗更雷的新人拿比我多」。

不過，也有網友指出，「至少資方後來有看穿那位新人，我們部門上一個薪水小偷還掛專員咧，有空就去外面多看看，免得被低估」、「是一開始主管認為他是有經驗的，所以薪水才一樣」、「很簡單，去面試，都有這種感覺了，最直接的就是直接去面試，去看看你現在的能力跟外面現在的市場」、「薪水要自己去談的，靠公司主動加薪，太慢了」。

