工作4年沒簽約！47歲女員工因泡奶茶被開除 一查結果大翻轉

職場問題多！大陸一名在便利商店工作4年的47歲女子阿花，不久前遭雇主以「上班期間沖泡奶茶」開除，讓她很心寒，因為這些年來公司從未簽訂勞動契約，如今用這種理由辭退她。這起勞資糾紛經當局調查，發現「喝奶茶」這個理由只是雇主經營壓力下需要裁員的託辭；最終雙方已達成和解，公司也給予阿花補償金。

根據陸媒《極目新聞》報導，47歲女子阿花從4年前就在一間便利商店工作，但雇主一直沒有與她簽訂勞動契約，她原本不當一回事，直到2025年3月的某天，雇主突然通知，因為她某天上班期間沖泡奶茶飲用，所以將她解僱。阿花當下感到憤怒又心寒，正好又因為雙方沒有勞動契約，她得不到任何資遣費。

對此，阿花憤而決定向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，經地方勞動爭議調解委員會介入調查，發現雇主其實是因經營壓力欲裁員才以此為藉口。負責此案的專職調解員指出，涉事公司實際上是一間僅有5名員工的小型便利商店，但雇主經營不善的壓力下，為了節省裁員成本而隨意編造一個託辭。據悉，這類情況在大陸中小企業中屢見不鮮。

在調解過程中，調解員採取「背對背」溝通方式，一方面對企業進行普法教育，強調即便經營困難，裁員也必須依法行事；另一方面則向阿花解釋法律規定，說明工作滿一年後依法視為已訂立無固定期限合約，因此部分訴求在法律認定上存在落差。

最終在情理與法理的雙重溝通下，雇主坦承裁員是無奈之舉並表達補償意願，阿花也同意下修賠償預期。雙方在調解會現場握手言和，公司當場給付補償金，阿花則撤回仲裁申請，而雙方也確認解除勞動關係。

