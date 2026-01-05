工作40年一場空！男掉入「1陷阱」秒破產痛哭：兩眼發黑 晚年人生崩盤

財經中心／王文承報導

一名公務員退休時擁有3000萬日圓，原以為可以過著安穩的退休生活，卻意外落入一場投資騙局，當他發現受騙時，翻開存摺才驚覺裡面的錢幾乎全數消失，無奈痛哭。（示意圖／PIXABAY）

現今社會經濟壓力龐大，許多人選擇斜槓或投資，希望能提早退休，開啟第二人生。一名公務員退休時擁有 3000 萬日圓（約新台幣 600 萬元），加上每月 20 萬日圓（約新台幣 4 萬元）的退休金，原本以為可以過著安穩的退休生活，卻意外落入一場以「專為前公務員與教師提供的特殊資產管理」為名的投資騙局。當他發現受騙時，翻開存摺才驚覺裡面的錢幾乎全數消失，無奈痛哭。

男掉入1陷阱秒破產痛哭 晚年人生崩盤



根據《THE GOLD ONLINE》報導，69 歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近 40 年，65 歲退休時累積約 3000 萬日圓積蓄，每月還有 20 萬日圓退休金，足以支撐他與妻子的生活。他依照以往的理財觀念，將家庭財務分為四個帳戶管理：一個用於日常開支、兩個用於儲蓄、一個作為應急備用。他嚴格控制每日開支，一般不動用儲蓄與緊急帳戶。

然而某天，他在手機上看到一則「專為前公務員與教師提供的特殊資產管理」廣告，立刻吸引了他的注意。起初他以為只是噱頭，但看到「為穩定職業人士提供本金有保障的安全計劃」等內容後，心動不已。

他先投入 30 萬日圓（約新台幣 6 萬元）試水，隔日便收到幾千日圓的股息，讓他放鬆警戒。帳戶客服隨後鼓勵他追加投資，他又從退休帳戶轉入 100 萬日圓（約新台幣 20 萬元）。添田說，當時腦中想的都是：「這樣退休後就能更安穩。」接下來六個月，他總共轉入近 1000 萬日圓（約新台幣 200 萬元）。

直到有一天，他照常致電帳戶客服，卻只聽到機械音留言：「該帳戶目前未使用。」而所有投資網站也已關閉。他急忙查看其中一個儲蓄帳戶，才驚覺錢幾乎全數花光。看著空蕩蕩的存摺，他感到眼前一片黑暗，悲傷湧上心頭，無助地流下眼淚。

