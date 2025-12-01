工作X5！高市早苗打拼金句 奪得今年日本「流行語大賞」

日本一年一度的「新語．流行語大賞」今揭曉前10名與年度大賞，日本首位女性首相高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」，奪得今年的年度大賞。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，「新語・流行語大賞」從這1年最具話題的事件、發言與社會流行，選出年度代表語，今年共有30個詞彙入圍，今天公布前10名與年度大賞。

在這次脫穎而出的年度大賞中，評審認為，高市在當選當天強調將全力投入施政所說的，「働いて働いて働いて働いて働いてまいります（我會不斷工作、工作、工作、工作、工作）」，象徵日本政治新時代的開始，當選大賞。

至於其它入選詞彙，「トランプ関税（川普關稅）」因美國大幅調升對多國關稅措施而入選，此外，日本國內米價高漲，引發民眾爭相購買備蓄米，也讓「古古古米」躍入榜單。

社會議題部分，大阪世博會官方吉祥物「ミャクミャク」（脈脈）大受歡迎也入選，而近期熊出沒與攻擊事件增加，使「緊急獵捕／熊害」也入選。至於極端氣候被形容只剩「二季（夏與冬）」，也被納入10大。

